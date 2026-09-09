Инвесторы возвращаются в крипту: капитализация рынка выросла на 17,6%

В августе общая капитализация рынка криптовалют выросла на 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигла $2,70 трлн. Об этом говорится в анализе ключевых рыночных тенденций августа 2026 г. Binance Research.

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Что изменилось в августе

В отличие от июля рост поддержал приток капитала, а не только нехватку продавцов. Спотовые биржевые инвестиционные фонды (ETF) на Bitcoin привлекли $3,52 млрд, показав лучший месячный результат с октября 2025 года. В июле чистый приток составил $172 млн.

С 17 по 27 августа спотовые ETF на Bitcoin фиксировали приток средств девять торговых дней подряд. Это сократило их чистый отток с начала года с $5,29 млрд до $1,77 млрд. Совокупная стоимость активов в фондах выросла на 31%, а месячный торговый оборот увеличился на 49% до $58,63 млрд.

Спотовые ETF на Ethereum привлекли $824 млн за неделю до 28 августа, что стало самым высоким недельным показателем 2026 года.

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Капитализация крипторынка

Капитализация крипторинка без Bitcoin вернулась примерно к $1 трлн.

В то же время индекс сезона альтокинов (Altcoin Season Index) составлял 37 пунктов при пороговом значении 75, поэтому широкая ротация капитала оставалась неподтвержденной. Доля Bitcoin в общей капитализации рынка сохранялась около 59,7%.