«Укрзализныця» предупредила о задержках: некоторые поезда опаздывают более чем на 12 часов

Десятки пассажирских поездов в Украине 30 сентября курсируют с опозданием. Больше всего от графика отстают рейсы из Запорожья и Днепра — их задержка превышает 12 часов. Об этом рассказали в «Укрзализныце».

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По данным сервиса «Укрзализныци», больше всего задерживается поезд № 31/32 Запорожье-1 — Перемышль: он отстает от графика на 12 часов 34 минуты. Поезд №¾ Днепр-Главный — Ужгород также задерживается на 12 часов 34 минуты.

Среди других рейсов с наибольшими отклонениями от графика:

№ 121/122 Киев-Пасс. — Николаев-Пасс. — задерживается на 7 часов 57 минут;

№ 37/38 Киев-Пасс. — Запорожье-1 — отстает на 7 часов 56 минут

№ 207/208 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная и № 791/792 Кременчуг-Пасс. — Киев-Пасс. — на 7 часов 55 минут;

№ 9/10 Киев-Пасс. — Будапешт-Келеты (+7 часов 39 минут);

№ 119/120 Хелм — Днепр-Главный;

№ 79/80 Львов — Днепр-Главный (по +7 часов 10 минут), а также № 141/142 Чернигов — Ясиня (+6 часов 49 минут).

В перечне «Укрзализныци» — десятки рейсов с отклонениями от графика.

Время прибытия, указанное в сервисе, является прогнозируемым и может изменяться в зависимости от ситуации на маршруте. Причины задержек для указанных рейсов пока не сообщаются.