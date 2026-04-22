Google, Amazon, Microsoft и другие компании уже инвестировали в ИИ $448 млрд

Крупнейшие технологические корпорации мира стремительно наращивают финансирование инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ), увеличив свои капитальные затраты почти втрое с 2022 года. По итогам последнего квартала 2025 года совокупные инвестиции пятерки лидеров превысили $140 миллиардов за три месяца. Об этом сообщает Visual Capitalist.

От экспериментов к масштабному развитию

Согласно исследованию аналитической компании Epoch AI, совокупные капитальные затраты пятерки гиперскалеров (крупнейших провайдеров облачной инфраструктуры) — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и Oracle — выросли с 162,3 млрд долларов в 2022 году до 448,3 млрд долларов по итогам 2025 года.

Переломный момент наступил в середине 2023 года. С тех пор инвестиции в ИИ перешли от постепенного роста к резкому ускорению со средним темпом 72% в год. Вместо точечных экспериментальных проектов корпорации начали полномасштабное развертывание центров обработки данных, массовую закупку специализированных чипов и развитие облачных сетей. Только за четвертый квартал 2025 года общие расходы этих пяти компаний составили $140,6 млрд.

Лидеры инвестиционной гонки

Наибольший финансовый скачок совершила корпорация Microsoft. С первого квартала 2022 года по четвертый квартал 2025 года она увеличила свои квартальные капитальные расходы на 30 млрд долларов. Второе место заняла Amazon с приростом в 25 млрд долларов, а замыкает тройку лидеров Alphabet (материнская компания Google), которая добавила 19 млрд долларов. Компании Meta и Oracle увеличили квартальные расходы на $17 млрд и $12 млрд соответственно.

Особенности расчета затрат

Для обеспечения максимальной объективности аналитики не полагались на заявления руководства, сделанные в ходе пресс-конференций, а использовали официальную финансовую отчётность (стандартные формы 10-Q и 10-K, подаваемые в Комиссию по ценным бумагам и биржам США).

В данном исследовании под «капитальными затратами» подразумеваются исключительно фактические денежные затраты на основные средства (недвижимость, заводы и оборудование — PP&E), а также новые договоры финансового лизинга. Такой подход делает сравнение более точным, однако исследователи отмечают: не все эти суммы идут исключительно на проекты в области ИИ. В то же время исключение из статистики договоров операционного лизинга может даже несколько занижать реальный масштаб инвестиций компаний в расширение своих мощностей.