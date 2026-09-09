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9 сентября 2026, 13:15 Читати українською

Суд ЕС отклонил иск Венгрии относительно российских активов для Украины

Общий суд Европейского Союза отклонил иск Венгрии против решения о направлении доходов от замороженных активов российского Центробанка в поддержку Украины. Об этом сообщает Reuters. Речь идет о средствах, используемых ЕС для финансирования военной помощи украинским Силам обороны.

Общий суд Европейского Союза отклонил иск Венгрии против решения о направлении доходов от замороженных активов российского Центробанка в поддержку Украины.

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Решение по делу T-457/24 суд принял 9 сентября. В то же время, суд не стал оценивать по сути аргументы Будапешта: иск отклонили из-за отсутствия юрисдикции в этой категории дел.

Венгрия пыталась оспорить решение ЕС

Будапешт подал иск против решения Комитета Европейского фонда мира, который в июне 2024 согласовал выделение первого транша чрезвычайных доходов от замороженных российских активов для военной поддержки Украины.

Венгерская сторона утверждала, что решение было принято вопреки ее позиции и нарушает законодательство ЕС. В частности, Будапешт настаивал, что его нельзя было лишать возможности блокировать такое решение, поскольку Венгрия не является государством-членом, которое вносит вклад в соответствующий механизм.

Само решение, которое оспаривала Венгрия, относилось к первому траншу чрезвычайных доходов, полученных от замороженных российских активов.

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ЕС уже направляет доходы от российских активов

Европейский Союз использует не самые замороженные активы российского Центробанка, а генерируемые ими доходы. В частности, в августе Еврокомиссия сообщила о перечислении Украине 1,4 млрд евро из доходов от таких активов.

Средства должны использоваться для поддержки Украины, в частности, в сфере обороны.

Таким образом, решение Общего суда ЕС оказалось неудачей для попытки Венгрии обжаловать механизм использования чрезвычайных доходов от замороженных российских активов из-за судебной процедуры. В то же время само решение суда не означает, что он подтвердил законность конфискации или передачи Украине самих активов российского Центробанка: предметом дела были доходы от них, а иск отклонен из-за юрисдикции.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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