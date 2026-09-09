Временная защита в Чехии после перерыва: что нужно знать украинцам

Повторно получить временную защиту в Чехии в 2026 году можно, но это уже не простое восстановление старой визы. Если предыдущая защита прекратилась, была отменена или человек сам от нее отказался, новое заявление рассматривают по правилам, действующим в день обращения. А с 5 августа для части заявителей появилось еще одно важное условие, пишет Сzechia-online.

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Отдельная ситуация — украинцы

Отдельная ситуация — украинцы, которые имели или до сих пор имеют временную защиту в другой стране ЕС. Здесь официальная информация МВД Чехии и судебная практика выглядят по-разному: портал министерства до сих пор называет такие заявления неприемлемыми, но Высший административный суд Чехии постановил, что автоматически возвращать их только по предварительному статусу в другом государстве нельзя.

Поэтому ответ на вопрос «дадут ли защиту повторно?» зависит не от самого факта старой визы, а от того, где была предварительная защита, действует ли она сейчас и выполняет ли заявитель все действующие условия.

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Когда можно снова подать заявление в Чехии

Официальный FAQ Министерства внутренних дел Чехии прямо предусматривает повторное заявление. Речь идет о случаях, когда человек раньше имел временную защиту, но потом отказался от него, его отменили или он прекратился.

Типичный пример в 2026 году — человек пропустил продолжение. Если оно не зарегистрировалось по продлению до 15 марта, предыдущий статус завершился 31 марта. Податься заново можно, но МВД уже будет проверять право на защиту по нынешним правилам.

Что теряется после повторного заявления

Повторная защита не возвращает все в состояние, которое было до перерыва. МВД отдельно предупреждает, что после нового предоставления статуса не сохраняется непрерывность предыдущего пребывания.

Это может иметь значение, например, для специального длительного пребывания, где учитывается определенный период непрерывного статуса.

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Не предоставляются заново некоторые льготные сроки. Если человек уже использовал 90 дней, в течение которых после первого предоставления временной защиты медицинское страхование оплачивало государство, повторное заявление не дает еще одних 90 дней.

Если защита была в другой стране ЕС

На этой теме сейчас больше всего путаницы. Портал МВД Чехии до сих пор пишет, что люди, которым временную или международную защиту предоставило другое государство ЕС, не имеют права на чешскую временную защиту и что такие заявления неприемлемы.

Судебная практика пошла дальше. Высший административный суд Чехии постановил: сам факт прежнего статуса в другом государстве не разрешает МВД просто вернуть заявление без нормального рассмотрения.

Если предварительное разрешение уже прекратилось, заявление следует рассмотреть по существу. Если он все еще действует, МВД также не должно автоматически отказывать на входе: сначала должно выяснить, прекратится ли старый статус после чешского, или дать человеку возможность сделать необходимые шаги для его завершения.

В то же время, пользоваться правами временной защиты в двух государствах одновременно нельзя. Если заявитель хочет сохранить действующую защиту в другой стране и одновременно получить такой же статус в Чехии, чешское заявление может быть отклонено.