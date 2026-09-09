Рейтинг NovaPay и корпоративных облигаций подтвержден на уровне uaAA

Кредитный рейтинг NovaPay и десяти серий корпоративных облигаций компании подтверждён на уровне uaAA по национальной шкале. Такой же рейтинг присвоен новым выпускам облигаций — сериям N и O. Оценку подтвердило рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг».*

Рейтинги обновлены по результатам анализа деятельности NovaPay за первое полугодие 2026 года. Уровень uaAA свидетельствует об очень высокой способности компании своевременно и в полном объёме выполнять свои долговые обязательства. Это также важный показатель финансовой надёжности компании.

«Подтверждение рейтинга uaAA и его присвоение новым сериям облигаций — важная независимая оценка финансовой устойчивости NovaPay. Для инвесторов это дополнительный ориентир надёжности инструмента, а для нас — подтверждение того, что мы можем и дальше развивать инвестиционное направление, выполняя свои обязательства и направляя привлечённые средства на развитие кредитования украинцев и бизнеса», — отметила Яна Левада, директор по развитию розничного бизнеса NovaPay.

Новые серии N и O имеют общую номинальную стоимость по 200 млн грн каждая, номинал одной облигации — 1 000 грн, процентная ставка — 18% годовых. Средства, привлечённые в результате эмиссии, компания будет направлять на кредитование физических и юридических лиц.

NovaPay имеет положительную историю работы на рынке корпоративных облигаций. Компания уже успешно погасила три выпуска собственных облигаций общим объёмом 300 млн грн: серию C в сентябре 2025 года, серию A в апреле 2026 года и серию B в июле 2026 года.

* Эмитент облигаций — ООО «НоваПей Кредит».