Дети ветеранов смогут бесплатно учиться на контракте в 2026/2027 году

Дети ветеранов и ветеранок смогут получить полную компенсацию стоимости контрактного обучения в 2026/2027 учебном году. Как сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, правительство продолжило соответствующую государственную программу, которая распространяется на студентов заведений профессионального высшего и высшего образования.

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Как получить компенсацию

Для участия в программе студенту необходимо обратиться в свое учебное заведение и подать необходимые документы. После этого в приложении действие сформируют сертификат на компенсацию, который нужно подтвердить в течение 20 календарных дней.

После подтверждения средства перечислят непосредственно учебному заведению. Если студент самостоятельно оплатил обучение полностью или частично, университет или колледж должен вернуть ему соответствующую сумму после получения государственного финансирования.

Программа предусматривает единовременную государственную помощь за один учебный год. Ее реализуют Министерство по делам ветеранов, Министерство цифровой трансформации и Министерство образования и науки. Механизм действует в рамках экспериментального проекта, продленного на 2026/2027 учебный год.

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В 2026 году в университеты поступили почти 300 тысяч человек

Программа действует на фоне масштабной вступительной кампании. По данным МОН, в 2026 году в украинские университеты отнесли почти 300 тысяч поступающих на бакалавриат и магистратуру.

Всего во время вступительной кампании в высшие образования было подано 1 189 960 заявлений — на 28% больше, чем годом ранее. В то же время МОН зафиксировало 242 666 абитуриентов, которые подали по меньшей мере одно подтвержденное заявление на бакалавриат или медицинскую магистратуру.

Таким образом, продолжение программы дает детям ветеранов возможность компенсировать расходы на контрактное обучение уже в новом учебном году, независимо от того, была ли плата за образование внесена вперед.