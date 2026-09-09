Visa зафиксировала 15-кратный рост расчетов в стейблкоинах

Годовой объем расчетов с использованием стейблкоинов в платежной инфраструктуре Visa превысил $20 млрд , что более чем в 15 раз больше, чем в прошлом. Об этом сообщает PANews со ссылкой на Visa.

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Стейблкоины быстро набирают популярность в платежах

Во втором квартале в сети Visa было запущено более 160 проектов, связанных с платежными картами на основе стейблкоинов. Объем таких операций за год вырос почти на 200%, что свидетельствует об более активном использовании цифровых активов в банковских платежах и расчетах.

Visa тестирует новую модель финансирования через блокчейн

Visa также развивает модель кредитования для компаний, работающих со стейблкоин-картами. Вместе с Credit Coop компания использует смарт-контракты для автоматизации платежей, контроля дебиторской задолженности и оценки кредитных рисков.

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В рамках этой модели уже проведено более 9000 блокчейн-платежей, а общий объем финансирования превысил $2,5 млрд. При этом, по данным Visa, не было зафиксировано ни одного дефолта.

Среди компаний, получивших оборотный капитал по такой схеме — Rain, Karta, Moto и Xplace. Использование модели также позволяет им формировать кредитную историю для привлечения более масштабного институционального финансирования.