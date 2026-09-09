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9 сентября 2026, 9:24 Читати українською

Иран меняет правила для бизнеса: валюта и криптовалюта выходят из-под контроля

Иран стал смягчать жесткие правила обращения с иностранной валютой, чтобы поддержать внешнюю торговлю в условиях войны и санкций США. Об этом сообщает Financial Times.

Иран стал смягчать жесткие правила обращения с иностранной валютой, чтобы поддержать внешнюю торговлю в условиях войны и санкций США.

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Ранее иранские экспортеры были обязаны возвращать валютную выручку в страну и продавать ее через государственную систему по официальному курсу. Теперь бизнесу позволяют использовать экспортные доходы непосредственно для оплаты необходимого импорта, не производя все операции через официальный валютный механизм.

Одним из альтернативных инструментов стали криптовалюты, в частности стейблкоин Tether (USDT) и биткоин. Иранские компании используют цифровые активы для трансграничных расчетов через местные криптовалютные биржи.

По данным TRM Labs, в 2025 году через Иран прошло криптовалютных сделок почти на $10 млрд. Для страны, в значительной степени отрезанной от международной финансовой системы, цифровые активы стали одним из способов поддерживать внешнюю торговлю.

Читайте также: Война США и Ирана будет стоить страховщикам £1,4 млрд — Lloyd's

Бизнес держат на коротком поводке

В то же время, Тегеран не отказывается от контроля за финансовыми потоками. Власти расследуют дела в отношении компаний и лиц, подозреваемых в сокрытии валютной выручки. По данным иранских властей, речь идет о десятках миллиардов евро незадекларированных средств, а по делам, связанным с нефтяной торговлей, уже производятся аресты.

Таким образом, Иран фактически переходит к более гибкой валютной политике: бизнес получает больше свободы в использовании валютной выручки и криптовалют, но государство одновременно усиливает преследование скрывающих средства.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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