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9 сентября 2026, 9:00 Читати українською

США усилили давление на Канаду: под запрет попали алкоголь и молочные продукты

США усилили торговое давление на Канаду, введя запрет на импорт широкого перечня товаров, сообщает Reuters. Новые ограничения вступят в силу 29 сентября и стали ответом на канадские пошлины против американской продукции.

США усилили торговое давление на Канаду, введя запрет на импорт широкого перечня товаров, сообщает Reuters.

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Под запрет попала значительная часть алкогольных напитков, в том числе пиво, вино, виски, бурбон, ром, водка, вермут, текила, мескаль и бренди. Ограничения также относятся к отдельным видам молочной продукции и другим товарам.

Кроме того, США расширили перечень канадской продукции, на которую распространяется 50%-ная пошлина. В него добавили различные виды сыра, а также отдельные виды бумаги, алюминия, древесины, мебели, осветительного оборудования и других товаров.

Торговый конфликт обостряется

Новые ограничения стали очередным этапом эскалации между двумя странами. Ранее Вашингтон ввел 50%-ные тарифы на канадские товары общей стоимостью около $20 млрд после нескольких неудачных раундов переговоров.

В ответ Канада ввела свои пошлины на американскую продукцию. Премьер-министр Марк Карни заявил, что стране необходимо сокращать зависимость от крупнейшего торгового партнера и искать новые возможности для развития экономики.

Обострение конфликта также поставило под вопрос дальнейшую стабильность торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой — USMCA .

Читайте также: Канада ввела пошлины в ответ на сотни американских товаров

Под угрозой новые пошлины на автомобили

В Вашингтоне также подтвердили, что остается действующей угроза повышения пошлин на канадские автомобили с 25% до 50% с 1 января .

В то же время, переговоры между сторонами продолжаются. Торговый представитель США Джеймисон Грир уже обсуждал ситуацию с канадским министром, ответственным за торговлю с США, Домиником Лебланом. Ожидается, что в ближайшее время они проведут новые переговоры.

Таким образом, несмотря на сохранение контактов между Вашингтоном и Оттавой, торговый конфликт между двумя странами продолжает обостряться и охватывает все большее количество категорий товаров.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
dima damage
dima damage
9 сентября 2026, 9:56
#
В Україні теж треба ввести санкції на продукцію рошен — можна купувати тільки кварталівські батончики
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