Золото под давлением инфляции и ФРС: Китай поддерживает цены закупками

Цены на золото во вторник снизились, поскольку опасения по поводу инфляции и ожидания более жесткой политики Федеральной резервной системы США перевесили поддержку со стороны более слабого доллара. Об этом сообщает Investing.com .

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Фьючерсы на золото подешевели на 0,6% — около $4448 за унцию, тогда как спотовая цена снизилась примерно на 0,1%. В то же время, индекс доллара США опустился на 0,3%, что частично сдержало падение драгоценного металла.

Рынки ждут данные по инфляции в США

Главным ориентиром для инвесторов на этой неделе станут новые данные о потребительских ценах в США. Они могут повлиять на ожидания последующего решения ФРС.

В настоящее время трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС на следующей неделе примерно в 60%. Поддержку этим прогнозам оказали более сильные, чем ожидалось, данные о занятости в США.

По словам старшего аналитика IG Тони Сикамора, золото также находится под давлением роста цен на энергоносители. Удорожание нефти усугубляет инфляционные риски и может привести к росту доходности американских гособлигаций, что делает золото менее привлекательным для инвесторов.

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Иена и Китай поддерживают золото

Одновременно ослабление доллара и укрепление японской иены создают определенную поддержку драгоценному металлу. Иена приблизилась к максимуму в этом году на фоне ожиданий повышения ставки Банком Японии.

Дополнительным фактором остается спрос со стороны Китая. Народный банк Китая в августе увеличил закупки золота до самого высокого месячного уровня с 2023 года. Это помогает поддерживать котировки даже при неблагоприятной для металла глобальной процентной среде.

В то же время ситуация на рынке остается чувствительной к решениям ФРС, динамике инфляции и ценам на нефть.