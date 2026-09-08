Строительство в Украине обвалилось: в июле падение достигло 25,9%

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2026, 17:38 Читати українською

Строительство в Украине обвалилось: в июле падение достигло 25,9%

Строительная отрасль продемонстрировала резкое ухудшение показателей в июле 2026 года. Как сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, объемы строительства сократились на 17,5% по сравнению с июнем и на 25,9% в годовом измерении.

Строительная отрасль продемонстрировала резкое ухудшение показателей в июле 2026 года.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

По итогам семи месяцев 2026 г. падение составило 11,2%. Аналитик отмечает, что июль традиционно относится к месяцам с сезонным замедлением строительной активности, однако нынешнее сокращение существенно больше обычных сезонных колебаний.

По его словам, годовой темп падения в июле стал самым большим с февраля 2023 года.

Сильнее всего сократилось строительство инженерных сооружений

За месяц больше всего снизились объемы работ в сегментах, связанных с коммерческой недвижимостью и инфраструктурой.

По сравнению с июнем:

  • жилищное строительство сократилось на 4%;

  • коммерческая недвижимость — на 19,1%;

  • инженерные сооружения — на 19,9%.

В годовом исчислении ситуация несколько лучше только в жилом сегменте. В июле 2026 г. он показал рост на 0,5% по сравнению с июлем прошлого года.

В то же время, коммерческое строительство сократилось на 15,9%, а объемы работ в инженерном строительстве упали сразу на 36%.

Почему строительная отрасль потеряла темпы

Среди основных причин Шевчишин называет дефицит работников, слабый объем заказов и перебои в работе из-за воздушных тревог.

Строительные работы при воздушной тревоге должны прекращаться, что непосредственно сокращает эффективное рабочее время. Дополнительное влияние оказывает база сравнения предыдущего года.

Особенно уязвимым оказался сегмент инженерных сооружений, где годовое падение достигло 36%. Это может свидетельствовать о более слабой активности в крупных инфраструктурных и промышленных проектах.

Читайте также: Чистый спрос на наличный евро в Украине упал до минимума с ноября 2023 года

В августе спад может усилиться

По прогнозу Шевчишина, август может стать еще более слабым месяцем для строительной отрасли. В сентябре же ситуация может несколько улучшиться из-за завершения части летних проектов и восстановления отдельных работ.

Впрочем, устойчивого разворота пока не видать. Для восстановления отрасли необходимы новые заказы, достаточное количество рабочей силы и возможность стабильно выполнять работы без длительных перерывов.

Таким образом строительство остается одним из секторов украинской экономики, где спад в 2026 году заметно усилился, особенно в коммерческой и инфраструктурной недвижимости.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Iryna777777
Iryna777777
8 сентября 2026, 18:36
#
Потужність країни зросла на 25,9%
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 19 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами