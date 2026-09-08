Строительство в Украине обвалилось: в июле падение достигло 25,9%

Строительная отрасль продемонстрировала резкое ухудшение показателей в июле 2026 года. Как сообщает финансовый аналитик Андрей Шевчишин, объемы строительства сократились на 17,5% по сравнению с июнем и на 25,9% в годовом измерении.

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По итогам семи месяцев 2026 г. падение составило 11,2%. Аналитик отмечает, что июль традиционно относится к месяцам с сезонным замедлением строительной активности, однако нынешнее сокращение существенно больше обычных сезонных колебаний.

По его словам, годовой темп падения в июле стал самым большим с февраля 2023 года.

Сильнее всего сократилось строительство инженерных сооружений

За месяц больше всего снизились объемы работ в сегментах, связанных с коммерческой недвижимостью и инфраструктурой.

По сравнению с июнем:

жилищное строительство сократилось на 4%;

коммерческая недвижимость — на 19,1%;

инженерные сооружения — на 19,9%.

В годовом исчислении ситуация несколько лучше только в жилом сегменте. В июле 2026 г. он показал рост на 0,5% по сравнению с июлем прошлого года.

В то же время, коммерческое строительство сократилось на 15,9%, а объемы работ в инженерном строительстве упали сразу на 36%.

Почему строительная отрасль потеряла темпы

Среди основных причин Шевчишин называет дефицит работников, слабый объем заказов и перебои в работе из-за воздушных тревог.

Строительные работы при воздушной тревоге должны прекращаться, что непосредственно сокращает эффективное рабочее время. Дополнительное влияние оказывает база сравнения предыдущего года.

Особенно уязвимым оказался сегмент инженерных сооружений, где годовое падение достигло 36%. Это может свидетельствовать о более слабой активности в крупных инфраструктурных и промышленных проектах.

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В августе спад может усилиться

По прогнозу Шевчишина, август может стать еще более слабым месяцем для строительной отрасли. В сентябре же ситуация может несколько улучшиться из-за завершения части летних проектов и восстановления отдельных работ.

Впрочем, устойчивого разворота пока не видать. Для восстановления отрасли необходимы новые заказы, достаточное количество рабочей силы и возможность стабильно выполнять работы без длительных перерывов.

Таким образом строительство остается одним из секторов украинской экономики, где спад в 2026 году заметно усилился, особенно в коммерческой и инфраструктурной недвижимости.