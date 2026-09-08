МВФ потребовал посылок до 150 евро для следующего транша

Отмена льготы на налог на добавленную стоимость (НДС) для посылок до 150 евро остается обязательным условием Международного валютного фонда для выделения следующего транша. Об этом заявила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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МВФ завершил раунд переговоров

«Нынешняя миссия МВФ завершила раунд переговоров в Киеве без договоренности на уровне персонала по второму пересмотру программы. Как и раньше, МВФ настаивает на принятии законопроекта об отмене НДС-льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро. МВФ дал понять, что отступать от этого условия не будет», — пишет Василевская-Смаглюк.

По ее словам, Правительство уже повторно одобрило пакет законопроектов о налогообложении посылок до 150 евро и должно снова внести его в Верховную Раду. Голосование ожидается на следующей пленарной неделе.

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«Это придется сделать заново после проваленного 1 сентября голосования за ключевые законопроекты, утверждение которых является нашим обязательством перед международными кредиторами», — подытожила она.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», 7 сентября Кабинет Министров повторно одобрил два связанных проекта законов по налогообложению малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы.

30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро .

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.