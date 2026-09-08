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8 сентября 2026, 14:36 Читати українською

МВФ потребовал посылок до 150 евро для следующего транша

Отмена льготы на налог на добавленную стоимость (НДС) для посылок до 150 евро остается обязательным условием Международного валютного фонда для выделения следующего транша. Об этом заявила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Отмена льготы на налог на добавленную стоимость (НДС) для посылок до 150 евро остается обязательным условием Международного валютного фонда для выделения следующего транша.

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МВФ завершил раунд переговоров

«Нынешняя миссия МВФ завершила раунд переговоров в Киеве без договоренности на уровне персонала по второму пересмотру программы. Как и раньше, МВФ настаивает на принятии законопроекта об отмене НДС-льготы для международных посылок стоимостью до 150 евро. МВФ дал понять, что отступать от этого условия не будет», — пишет Василевская-Смаглюк.

По ее словам, Правительство уже повторно одобрило пакет законопроектов о налогообложении посылок до 150 евро и должно снова внести его в Верховную Раду. Голосование ожидается на следующей пленарной неделе.

Читайте: НДС на посылки до 150 евро: Кабмин повторно одобрил пакет законопроектов

«Это придется сделать заново после проваленного 1 сентября голосования за ключевые законопроекты, утверждение которых является нашим обязательством перед международными кредиторами», — подытожила она.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», 7 сентября Кабинет Министров повторно одобрил два связанных проекта законов по налогообложению малых почтовых и экспресс-отправлений стоимостью до 150 евро, заказанных через маркетплейсы.

30 июля Кабинет министров повторно одобрил и направил в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение НДС на международные почтовые отправления стоимостью до 150 евро .

26 мая Верховная Рада отклонила поправки к законопроекту № 12360, которые предусматривали введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро. Ни одна из 11 поправок не набрала необходимого количества голосов, поэтому документ не был отправлен на повторное второе чтение и в конце концов был отклонен в целом.

Принятие законопроекта является структурным маяком Меморандума по МВФ от 13 февраля 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
8 сентября 2026, 16:38
#
Ввести драконівський тариф — щоб отримати кредит на 1,65 мільярда доларів! Невже ви не бачите що це западня, боти які захищають тут владу?

За місяць тратять 5 мільярдів на підтримку курсу… тому 1,65 мільярда це сльози. Далі - треба нові податки піднімати для нового кредиту!
+
0
huliolopez
huliolopez
8 сентября 2026, 16:46
#
Не бачу, мене взагалі не хвилює оподаткування китайських посилок — я останній раз користувався аліекспресом в 2022 році.
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0
JWT
JWT
8 сентября 2026, 17:03
#
В чому западня, що на посилку вартістю 200 грн, яку я роблю раз у місяць заплачу мито у розмірі 60 грн? Так доставка Новою Поштою по Україні дорожча ніж це мито.

Пересічним — пофігу, не пофігу перекупам з LOX (літери навмисно сплутав)
+
+15
BatonUA
BatonUA
8 сентября 2026, 17:08
#
Боротьба з топ корупцію МВФ не цікавить. Нагнути народ ще більше — так
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