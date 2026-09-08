До 17,5% годовых: какие депозиты могут предложить банки осенью

В сентябре на депозитном рынке начнется традиционный осенний период конкуренции банков на средства населения. Ожидается, что средние ставки по гривневым вкладам в зависимости от срока размещения будут находиться преимущественно в пределах 13,5−16% годовых, в то время как наиболее привлекательные акционные и бонусные предложения могут достигать 17,5%. Об этом рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

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Что прогнозирует банкир

По прогнозу банкира, в сентябре наиболее распространенные ставки по вкладам на 3 месяца будут находиться преимущественно в пределах 13,5−14,5%, на 6 месяцев — 14,5−15,5%, а на 9−12 месяцев — около 14,5−16%. В то же время по акционным программам, депозитам для «новых» средств или при открытии вклада через мобильное приложение доходность может быть на 1−2 п.п. выше.

По мнению эксперта, монетарная политика НБУ, инфляция, конкуренция за ресурс населения, потребность банков в более длинном гривневом фондировании и общая военная неопределенность будут определять депозитную политику осенью.

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По его оценке, если учетная ставка будет оставаться вблизи нынешнего уровня, существенных изменений депозитной доходности до конца ноября не стоит ожидать. Наиболее конкурентные предложения могут и дальше находиться вблизи 17−17,5% годовых.

Расчет дохода по депозиту под 17,5% годовых

Дмитрий Замотаев уточнил, что главным показателем вкладчика должна быть не номинальная ставка, а чистый доход после налогообложения. В 2026 году проценты по банковским депозитам облагаются НДФЛ по ставке 18% и военному сбору 5%, то есть общая налоговая нагрузка на процентный доход составляет 23%.

В качестве примера он рассмотрел шестимесячный вклад под 17,5% годовых, открытый 1 октября 2026 года, который завершится 1 апреля 2027 года. Для простоты расчета на шесть месяцев берутся как половина года, без капитализации процентов.

При вкладе 20 тыс. грн доход составит 1750 грн. После уплаты налогов вкладчик получит около 1 347,5 грн. чистого дохода, а общая сумма после завершения депозита составит примерно 21 347,5 грн.

При вкладе 50 тыс. грн доход составит 4 375 грн, чистый — около 3 368,75 грн, а общая сумма — примерно 53 368,75 грн.

При размещении 100 тыс. грн начисленные проценты составят 8750 грн, из которых после налогообложения останется около 6737,5 грн. Таким образом, через шесть месяцев вкладчик будет примерно 106 737,5 грн.

То есть вне зависимости от суммы вклада чистая доходность в этом примере составит около 6,74% за шесть месяцев.

«Именно чистая доходность позволяет правильно сравнивать депозит с курсами валют или простым хранением средств. И цифру чистого дохода нужно сопоставлять с тем, насколько за тот же период могут вырасти цены или изменится валютный курс», — подчеркнул банкир.

Например, если условно предположить, что 1 октября 2026 года доллар будет стоить 45,5 грн, то для получения аналогичных депозита 6,74% дохода курс через шесть месяцев, то есть на 1 апреля 2027 года, должен вырасти примерно до 48.

Если же стартовый курс 1 октября будет находиться в пределах 45−46 грн/$, то ориентировочный порог равенства с таким депозитом составит примерно 48−49,1 грн/$ на момент завершения вклада.

«Это условный, упрощенный расчет, не учитывающий разницу между курсом покупки и продажи валюты. Реально для вкладчика валютный порог будет еще несколько выше, ведь при покупке доллара он платит банковскую или обменную курсовую разницу, а при обратной продаже также теряет часть средств на разнице курсов», — пояснил Дмитрий.

«Никто не может заранее точно назвать ни курс на 1 апреля, ни инфляцию за предстоящие шесть месяцев. Но вкладчик может определить собственные «контрольные точки». В приведенном примере это примерно 6,7% совокупной инфляции и около 48,6 грн за доллар при стартовом курсе 45,5 грн. Такие расчеты намного полезнее. Дмитрий Замотаев.