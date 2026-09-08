Киевское метро 9 сентября протестует движение во время желтой тревоги

9 сентября на наземном участке Сырецко-Печерской линии киевского метро будет проведен тестирование движения поездов во время действия желтого уровня воздушной угрозы. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Это произойдет в преддверии запланированного на 10 сентября запуска движения без ограничений на наземном участке «зеленой» линии во время желтого уровня.

Смена правил движения требует отработок

Во время тестирования работники метро проверят алгоритмы действий при желтом и красном уровнях воздушной опасности, чрезвычайных ситуациях и необходимости эвакуации пассажиров.

Читайте также: 30 гривен — не предел: проезд в киевском метро может подорожать еще больше из-за новых вагонов

Также метрополитен отрабатывает взаимодействие между машинистами, диспетчерами и дежурным персоналом станций и порядок информирования пассажиров.

Отдельно обновляется аудиоинформация в 105 главных вагонах Сырецко-Печерской линии в соответствии с новыми правилами работы.