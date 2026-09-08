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8 сентября 2026, 11:52 Читати українською

Канада ввела пошлины в ответ на сотни американских товаров

Правительство Канады ввело пошлины от 15% до 50% на сотни товаров из Соединенных Штатов на фоне торгового спора. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Канады ввело пошлины от 15% до 50% на сотни товаров из Соединенных Штатов на фоне торгового спора.

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Как изменились тарифы

Правительство увеличило импортную пошлину на многие американские стальные изделия с 25% до 50% и применило тарифы к ряду потребительских товаров — мотоциклам, косметике, сыру и т. д.

Решение вступило в силу во вторник, 8 сентября, в 07:01 по киевскому времени.

Отмечается, что такой шаг со стороны Оттавы особенно сильно ударит по американским экспортерам в таких штатах, как Мичиган и Огайо, ведущие активный бизнес с Канадой. Именно в этих американских штатах продолжаются ожесточенные политические гонки на промежуточных выборах в Конгресс США в ноябре.

Читайте: Торговая война обостряется: Канада введет пошлины до 50% на ряд американских товаров

Американские чиновники отказались уточнить, как или когда глава Белого дома Дональд Трамп может ответить Канаде новыми мерами со стороны США.

В последние недели американские и канадские переговорщики пытались достичь соглашения по снижению торговой напряженности и, казалось, пришли к соглашению относительно общих условий.

Трамп даже объявил 18 августа, что стороны достигли предварительного соглашения и дали три дня на проработку деталей. Однако это соглашение так и не вступило в силу

Провал этих переговоров привел к двум неделям взаимной критики со стороны правительств обеих стран. Каждая сторона обвиняла другую в срыве соглашения в последние часы переговоров.

Напомним

Новые тарифы Канады явились ответом на торговую политику администрации президента США Дональда Трампа. 19 августа он заявил о временном приостановлении введения 50% пошлин на канадские товары на фоне переговоров между странами.

22 августа США все же ввели 50% пошлины на отдельные категории импорта из Канады. После этого канадское правительство заявило о подготовке ответных мер.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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