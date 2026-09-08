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8 сентября 2026, 11:22 Читати українською

Налоговая уже знает о счетах за границей. Кому ждать последствий

На счету за границей 500 тысяч долларов. Официальный доход за пять лет — 500 тысяч гривен. Налоговая видит обе цифры одновременно. И это не гипотеза, а текущая практика. Как работает автоматический обмен данными между налоговиками разных стран, и что будет меняться в дальнейшем, рассказал налоговый юрист Вадим Оксентюк.

На счету за границей 500 тысяч долларов.

Что уже произошло

Украина в системе CRS — автоматического обмена данными о финансовых счетах. Не по запросу. Автоматически, ежегодно.

Первый обмен завершился в сентябре 2024 года. ГНС получила данные о десятках тысяч счетов украинских резидентов в ЕС. В 2025 году к обмену добавились счета физических лиц с остатком до миллиона долларов и счета организаций свыше 250 тысяч. А в этом году — впервые Швейцария. За весь 2025 налоговый год. Последний аргумент «меня там не видно» только что исчерпал себя.

Помните историю с заработками украинцев на OnlyFans, о которой писали все СМИ? Она всплыла не благодаря журналистам. Она всплыла именно благодаря первому обмену CRS.

Что конкретно видит налоговая? Не «что-то о счете». Конкретный пакет:

  • ваше имя, адрес, дату и место рождения, налоговый номер;
  • номер счета и название финансового учреждения;
  • остаток на конец отчетного года;
  • суммы процентов, дивидендов и других начисленных доходов;
  • выручку от продажи финансовых активов;
  • а для компаний — данные о конечных бенефициарах.

Далее это сопоставляется с вашей декларацией в Украине, с данными Госреестра и с отчетностью по КИК. Не совпало — отправляется отдельный запрос в иностранный налоговый орган за расширенными выписками.

«Я уже не резидент» — теперь это не просто заявление

С августа 2026 года ГНС и Государственная пограничная служба запустили автоматизированный обмен данными. То есть налоговая теперь сама, в автоматическом режиме, подсчитывает точное количество дней вашего пребывания в Украине и за рубежом.

Говорите, что утратили статус резидента, а пограничники показывают более 183 дней в Украине — заявление опровергнут без каких-либо запросов.

КИК — отложенная проблема, а не отмененная

Вот где больше всего самообмана. Санкций за нераскрытие данных по контролируемым иностранным компаниям на период военного положения нет. Но ГНС данные накапливает.

Типичная ситуация: налоговая уже видит, что вы являетесь бенефициаром зарубежной компании, а отчетность не подана. Нарушение зафиксировано, просто санкция пока не применяется.

Военное положение закончится. Данные останутся

Что изменилось с 1 июля 2026 года? Обновлены правила, которые называют CRS 2.0. Новые налоги не вводятся — расширяется перечень того, что подпадает под обмен:

  • цифровые кошельки и продукты электронных денег, то есть необанки и платежные сервисы вроде Wise, Revolut, Payoneer;
  • обязательный сбор данных о двойном резидентстве;
  • усиленная проверка компаний с пассивным доходом.

Особенно это ощутимо для тех, кто считал, что «это же не банк».

Первый обмен по новым правилам — в сентябре 2027 года, за 2026 отчетный год. То есть данные собираются уже сейчас.

Главная ловушка с налогами

Ставка для иностранного дохода — 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Уплаченный за рубежом налог можно зачесть. Но! Зачет работает только в отношении НДФЛ. Военный сбор он не покрывает — 5% вы заплатите в Украине в любом случае, сколько бы ни уплатили за рубежом.

Во-вторых: зачесть можно не более, чем получилось бы по украинским правилам с того же дохода. Уплатили в Польше больше — разницу никто не вернет.

В-третьих: для зачета нужна не распечатка из онлайн-банка, а официальная справка компетентного органа иностранного государства. Легализованная или апостилированная, переведенная и заверенная нотариусом. Готовить её нужно ДО подачи декларации, а не после.

Что делать?

Сценариев всего два. Первый — ждать, пока налоговая обработает полученные данные и отправит запрос. Тогда вы отвечаете на уже сформулированное подозрение, причем у инспектора на руках уже будут готовые цифры.

Второй — разобраться самостоятельно: все ли зарубежные доходы задекларированы, подана ли отчетность по КИК, нет ли расхождений между официальным доходом и остатками на счетах.

Разница между этими сценариями не в сумме налога. Она в том, будет ли к нему приложен штраф.

А вы проверяли, есть ли у налоговой уже данные о ваших зарубежных активах — или исходили из того, что «пока не спрашивают, значит, не видят»?

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
BigBend
BigBend
8 сентября 2026, 11:52
#
Третій — кріпта, кеш, інщі види. Чим більше спроб «закрутити гайки», тим більше буде протидія.
+
0
Vadimra
Vadimra
8 сентября 2026, 13:14
#
Четвертый вариант, уехать из страны и стать налоговым резидентом другого государства. В пользу этого сценария, говорит новый удобный сервис от погранслужбы

Пятый вариант, доверить свои капиталы профессионалам. Например, какому нибудь « налоговому юристу». Та же королева МСЭК нормально так отмыла бабоса, вывела на счета европейских банках, вложилась в недвигу и бизнес в Европе. И теперь вместе с мужем показывают средний палец « украинскому правосудию»
Но и тут есть и негативные примеры. Вон за Ермолаевым, который видимо, что намутил в фин. транзакциях, ГУР подослала киллершу аж в Монако
+
0
Pumbovik
Pumbovik
8 сентября 2026, 13:52
#
Кому надо уже подался на получение паспорт после резиденства и ждет когда зеля подпишет выход из гражданства, которое он не подписывает никому
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