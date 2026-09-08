На счету за границей 500 тысяч долларов. Официальный доход за пять лет — 500 тысяч гривен. Налоговая видит обе цифры одновременно. И это не гипотеза, а текущая практика. Как работает автоматический обмен данными между налоговиками разных стран, и что будет меняться в дальнейшем, рассказал налоговый юрист Вадим Оксентюк.
Налоговая уже знает о счетах за границей. Кому ждать последствий
Что уже произошло
Украина в системе CRS — автоматического обмена данными о финансовых счетах. Не по запросу. Автоматически, ежегодно.
Первый обмен завершился в сентябре 2024 года. ГНС получила данные о десятках тысяч счетов украинских резидентов в ЕС. В 2025 году к обмену добавились счета физических лиц с остатком до миллиона долларов и счета организаций свыше 250 тысяч. А в этом году — впервые Швейцария. За весь 2025 налоговый год. Последний аргумент «меня там не видно» только что исчерпал себя.
Помните историю с заработками украинцев на OnlyFans, о которой писали все СМИ? Она всплыла не благодаря журналистам. Она всплыла именно благодаря первому обмену CRS.
Что конкретно видит налоговая? Не «что-то о счете». Конкретный пакет:
- ваше имя, адрес, дату и место рождения, налоговый номер;
- номер счета и название финансового учреждения;
- остаток на конец отчетного года;
- суммы процентов, дивидендов и других начисленных доходов;
- выручку от продажи финансовых активов;
- а для компаний — данные о конечных бенефициарах.
Далее это сопоставляется с вашей декларацией в Украине, с данными Госреестра и с отчетностью по КИК. Не совпало — отправляется отдельный запрос в иностранный налоговый орган за расширенными выписками.
«Я уже не резидент» — теперь это не просто заявление
С августа 2026 года ГНС и Государственная пограничная служба запустили автоматизированный обмен данными. То есть налоговая теперь сама, в автоматическом режиме, подсчитывает точное количество дней вашего пребывания в Украине и за рубежом.
Говорите, что утратили статус резидента, а пограничники показывают более 183 дней в Украине — заявление опровергнут без каких-либо запросов.
КИК — отложенная проблема, а не отмененная
Вот где больше всего самообмана. Санкций за нераскрытие данных по контролируемым иностранным компаниям на период военного положения нет. Но ГНС данные накапливает.
Типичная ситуация: налоговая уже видит, что вы являетесь бенефициаром зарубежной компании, а отчетность не подана. Нарушение зафиксировано, просто санкция пока не применяется.
Военное положение закончится. Данные останутся
Что изменилось с 1 июля 2026 года? Обновлены правила, которые называют CRS 2.0. Новые налоги не вводятся — расширяется перечень того, что подпадает под обмен:
- цифровые кошельки и продукты электронных денег, то есть необанки и платежные сервисы вроде Wise, Revolut, Payoneer;
- обязательный сбор данных о двойном резидентстве;
- усиленная проверка компаний с пассивным доходом.
Особенно это ощутимо для тех, кто считал, что «это же не банк».
Первый обмен по новым правилам — в сентябре 2027 года, за 2026 отчетный год. То есть данные собираются уже сейчас.
Главная ловушка с налогами
Ставка для иностранного дохода — 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. Уплаченный за рубежом налог можно зачесть. Но! Зачет работает только в отношении НДФЛ. Военный сбор он не покрывает — 5% вы заплатите в Украине в любом случае, сколько бы ни уплатили за рубежом.
Во-вторых: зачесть можно не более, чем получилось бы по украинским правилам с того же дохода. Уплатили в Польше больше — разницу никто не вернет.
В-третьих: для зачета нужна не распечатка из онлайн-банка, а официальная справка компетентного органа иностранного государства. Легализованная или апостилированная, переведенная и заверенная нотариусом. Готовить её нужно ДО подачи декларации, а не после.
Что делать?
Сценариев всего два. Первый — ждать, пока налоговая обработает полученные данные и отправит запрос. Тогда вы отвечаете на уже сформулированное подозрение, причем у инспектора на руках уже будут готовые цифры.
Второй — разобраться самостоятельно: все ли зарубежные доходы задекларированы, подана ли отчетность по КИК, нет ли расхождений между официальным доходом и остатками на счетах.
Разница между этими сценариями не в сумме налога. Она в том, будет ли к нему приложен штраф.
А вы проверяли, есть ли у налоговой уже данные о ваших зарубежных активах — или исходили из того, что «пока не спрашивают, значит, не видят»?
Комментарии - 3
Пятый вариант, доверить свои капиталы профессионалам. Например, какому нибудь « налоговому юристу». Та же королева МСЭК нормально так отмыла бабоса, вывела на счета европейских банках, вложилась в недвигу и бизнес в Европе. И теперь вместе с мужем показывают средний палец « украинскому правосудию»
Но и тут есть и негативные примеры. Вон за Ермолаевым, который видимо, что намутил в фин. транзакциях, ГУР подослала киллершу аж в Монако