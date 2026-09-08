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8 сентября 2026, 11:30 Читати українською

Взлом Liquid Network: зачем хакеры вернули 3400 BTC после атаки

Масштабная атака на Liquid Network завершилась частичным возвратом похищенных средств, сообщает Cointelegraph. Злоумышленники, называющие себя «белыми хакерами», вывели из резервного кошелька сети около 4000 BTC стоимостью примерно $320 млн, после чего потребовали устранить уязвимость в программном обеспечении.

Масштабная атака на Liquid Network завершилась частичным возвратом похищенных средств, сообщает Cointelegraph.

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После установки исправления они вернули 3400 BTC — около $270 млн, оставив под своим контролем около 598,5 BTC, или около $47 млн .

Инцидент привел к остановке новых транзакций в Liquid Network. Для пользователей это означало временное прекращение операций с L-BTC. При этом проблема была связана не со взломом частных ключей, а с ошибкой в программном обеспечении сети.

Как из Liquid вывели почти весь резерв

Liquid Network — сайдчейн Bitcoin, созданный Blockstream для более быстрых расчетов, в частности между криптовалютными биржами. В системе токены L-BTC должны быть снабжены реальными BTC, заблокированными в резерве федерации.

До атаки в федеративном кошельке сохранялось около 4200 BTC. Таким образом, атакующие вывели примерно 95% всего биткоин-резерва сети .

По данным Liquid, частные ключи федерации не были скомпрометированы. Средства вывели через SideSwap — платформу, используемую для стандартных операций с Bitcoin в сети Liquid.

Позже Blockstream установила, что проблема связана с программным обеспечением Elements, на основе которого работает Liquid. Ошибка позволила создавать L-BTC без достаточного снабжения реальным биткоином, после чего активы можно было выводить через стандартную инфраструктуру сети.

Почему хакеры решили вернуть деньги

Наиболее необычной частью атаки стало поведение злоумышленников. После вывода средств они оставили сообщения в блокчейне и заявили, что есть white hat hackers — нравственными хакерами, которые проявили критическую уязвимость и хотят заставить разработчиков ее устранить.

Атакующие выдвинули условие: сначала исправить ошибку и обновить все узлы сети, а уже после этого они вернут средства .

Фактически угнанные BTC стали инструментом давления на разработчиков Liquid. Хакеры хотели убедиться, что уязвимость не останется открытой и не будет использована другими злоумышленниками по возвращении активов.

В одном из сообщений в блокчейне они призвали исправить ошибку, зафиксировать изменения и обновить каждый узел сети. После подтверждения поправки они пообещали безопасно перевести средства обратно.

После обновления программного обеспечения хакеры действительно вернули 3400 BTC. Это свидетельствует о том, что требование об устранении уязвимости было напрямую связано с их действиями.


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Почему вернули не все биткоины

Несмотря на заявления об «нравственном» характере атаки, возвращен не весь объем средств. У злоумышленников осталось около 598,5 BTC, что по текущему курсу составляет примерно $47 млн .

Потому окончательные мотивы атакующих остаются не до конца понятными. Возврат большей части активов после исправления ошибки соответствует модели white hat-атаки. В то же время, содержание почти $47 млн может означать ожидания вознаграждения, компенсации или другую договоренность с представителями сети.

Пока условия возможного возврата остальных средств публично не раскрыты.

Какие последствия имеет атака для Liquid

Инцидент показал, что криптовалютную инфраструктуру можно атаковать даже без компрометации частных ключей. Ошибка на уровне программного обеспечения оказалась достаточной для вывода почти всего резерва Bitcoin, обеспечивающего работу L-BTC.

После атаки Liquid Network приостановила новые транзакции. Теперь главной задачей разработчиков является не только возобновление работы сети, но и проверка всей инфраструктуры, чтобы исключить повторное использование уязвимости.

Фактически атака стала масштабным тестом безопасности Liquid: примерно $320 млн оказались под контролем хакеров, но около 85% угнанных средств уже вернулись в систему после исправления программной ошибки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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AP1
AP1
8 сентября 2026, 12:02
#
45 лямів залишили собі, нормальна така етика. Нашим корупціонерам треба брати на озброєння таку термінологію, можна називати себе білими корупціонерами, повертати 75 відсотків і казати що просто перевіряли систему на здатність супротиву корупції.
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