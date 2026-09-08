Zondacrypto обанкротилась в Эстонии: клиентам дали срок до 27 октября

Суд в Эстонии признал банкротом BB Trade Estonia OÜ — компанию, стоявшую за польской криптовалютной биржей Zondacrypto. Для клиентов это означает переход от фактической блокировки средств к формальной процедуре банкротства, в рамках которой они могут заявить свои требования к компании.

► Читайте страницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Как сообщает CoinDesk, конечный срок предоставления требований кредиторов — 27 октября 2026 года. После формирования реестра кредиторов станет понятно, какова общая сумма претензий и какую часть средств клиенты смогут вернуть.

Ущерб оценивается по меньшей мере в $94 млн.

Польская прокуратура оценивает ущерб, нанесенный клиентам Zondacrypto, по меньшей мере в 350 млн злотых, или около $94 млн. По состоянию на июнь следствие получило более 3600 заявлений от потерпевших.

В то же время, эта сумма не является окончательным долгом оператора. Она отражает текущую оценку ущерба в уголовном производстве. Окончательный объем обязательств BB Trade Estonia OÜ будет определяться при процедуре банкротства на основе требований, предъявляемых кредиторами.

То есть клиенты, не получившие свои средства, теперь должны не просто ждать решения биржи, а официально заявить свои финансовые требования по делу о банкротстве.

Как клиентам вернуть средства

После открытия процедуры банкротства, клиенты Zondacrypto получают статус потенциальных кредиторов BB Trade Estonia OÜ.

Для участия в процедуре необходимо предъявить требование о задолженности в установленный срок — до 27 октября 2026 года — и предоставить документы, подтверждающие наличие средств или других активов на счете.

Важно, что представление требования не гарантирует полный возврат средств. Сумма выплат будет зависеть от стоимости активов банкрота, количества кредиторов и их очередности.

Именно после завершения сбора требований можно определить фактический размер долга и потенциальный уровень возврата средств клиентам.

Zondacrypto появилась после BitBay

История биржи началась в 2014 году, когда она работала под названием BitBay. В 2021 году платформа была переименована в Zonda, а затем получила название Zondacrypto.

Основателем BitBay был Сильвестр Сушек. В марте 2022 года он скрылся, а в 2026 году польские правоохранители объединили расследование его исчезновения с делом о деятельности BitBay/Zondacrypto.

Проблемы биржи накалились в начале 2026 года. Пользователи начали сообщать о задержках и блокировках вывода средств. В марте платформа приостановила депозиты в биткоинах, а затем фактически прекратила работу.

Читайте также: В США вышел крипто-ETF с корзиной разных монет, Visa запускает платформу для стейблкоинов: что нового





Параллельно продолжается уголовное расследование

Банкротство оператора не означает завершения уголовного дела. Польская прокуратура продолжает расследовать возможное мошенничество, отмывание средств и обстоятельства деятельности биржи.

В рамках дела уже задержаны несколько человек. Последним стал бывший бизнес-партнер Сильвестра Сушека Роман Ж., которому было предъявлено два обвинения. По версии следствия, его действия могли нанести клиентам ущерб минимум на 7,8 млн злотых. Подозреваемый отрицает вину.

Ранее обвинения выдвинули еще нескольким фигурантам, в частности Радославу П., которому прокуратура обвиняет в получении часов стоимостью 169 476 злотых, а также выводе с биржи около 194,4 тыс злотых и €100 тыс накануне проблем с платежеспособностью компании.

Что это значит для пользователей

Для пользователей Zondacrypto ключевым событием теперь является не только уголовное расследование, но и официальное банкротство компании-оператора.

Клиенты получили юридический механизм для заявления требований о возврате средств. Однако 350 млн злотых — это лишь текущая оценка убытков, а не гарантированная сумма выплат.

Окончательный размер долга и возможный объем возврата станет ясен после завершения приема требований кредиторов и оценки активов BB Trade Estonia OÜ.