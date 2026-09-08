Украинцы стали почти вдвое меньше покупать электромобили: какие модели выбирали

В августе украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания BEV. По сравнению с августом 2025 спрос на электромобили снизился на 47%, сообщает Укравтопром.

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Сколько электромобилей зарегистрировали

Основную часть зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4074 единицы.

Из них:

503 автомобиля были новыми, что на 73% меньше, чем в августе прошлого года;

3571 авто были подержанными, что на 39% меньше.

Что с коммерческими электромобилями

В августе украинцы также зарегистрировали 160 коммерческих BEV.

Новыми среди них были только 2 автомобиля. Для сравнения, в августе 2025 года среди 175 коммерческих электромобилей новыми были 24 автомобиля.

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Самые популярные новые электромобили

В топ-5 новых электромобилей августа вошли:

BYD Sea Lion 06 EV — 102 ед; Zeekr 001 — 46 ед.; Zeekr 7X — 44 ед.; MG4 EV — 36 ед.; Toyota bZ4X — 33 ед.

Самые популярные б/у электромобили

Посреди импортируемых электромобилей с пробегом фаворитом стала Tesla Model Y.

В топ-5 подержанных электромобилей августа вошли:

Tesla Model Y — 494 ед.; Tesla Model 3 — 480 ед.; Nissan Leaf — 454 ед.; Chevrolet Bolt — 199 ед.; Hyundai Ioniq 5 — 160 ед.

Что это значит

Рынок электромобилей в августе заметно просел по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее падение зафиксировано в сегменте новых легковых BEV, в то время как основной объем спроса по-прежнему формируют импортируемые электромобили с пробегом.

Среди новых моделей первенство удерживает BYD Sea Lion 06 EV, а среди подержанных — модели Tesla.