Украинцы стали почти вдвое меньше покупать электромобили: какие модели выбирали

В августе украинский автопарк пополнили более 4,2 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания BEV. По сравнению с августом 2025 спрос на электромобили снизился на 47%, сообщает Укравтопром.
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Сколько электромобилей зарегистрировали
Основную часть зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4074 единицы.
Из них:
- 503 автомобиля были новыми, что на 73% меньше, чем в августе прошлого года;
- 3571 авто были подержанными, что на 39% меньше.
Что с коммерческими электромобилями
В августе украинцы также зарегистрировали 160 коммерческих BEV.
Новыми среди них были только 2 автомобиля. Для сравнения, в августе 2025 года среди 175 коммерческих электромобилей новыми были 24 автомобиля.
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Самые популярные новые электромобили
В топ-5 новых электромобилей августа вошли:
- BYD Sea Lion 06 EV — 102 ед;
- Zeekr 001 — 46 ед.;
- Zeekr 7X — 44 ед.;
- MG4 EV — 36 ед.;
- Toyota bZ4X — 33 ед.
Самые популярные б/у электромобили
Посреди импортируемых электромобилей с пробегом фаворитом стала Tesla Model Y.
В топ-5 подержанных электромобилей августа вошли:
- Tesla Model Y — 494 ед.;
- Tesla Model 3 — 480 ед.;
- Nissan Leaf — 454 ед.;
- Chevrolet Bolt — 199 ед.;
- Hyundai Ioniq 5 — 160 ед.
Что это значит
Рынок электромобилей в августе заметно просел по сравнению с прошлым годом.
Наибольшее падение зафиксировано в сегменте новых легковых BEV, в то время как основной объем спроса по-прежнему формируют импортируемые электромобили с пробегом.
Среди новых моделей первенство удерживает BYD Sea Lion 06 EV, а среди подержанных — модели Tesla.
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