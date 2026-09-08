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8 сентября 2026, 10:00 Читати українською

Audi возвращает A2: модель 2000-х станет электромобилем с запасом 646 км

Audi возрождает название A2, которое использовалось для компактной модели бренда в начале 2000-х годов. Новая A2 e-tron станет электромобилем и усилит позиции Audi в компактном сегменте европейского рынка.

Audi возрождает название A2, которое использовалось для компактной модели бренда в начале 2000-х годов.

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Как сообщает Reuters, модель ориентирована на спрос на компактные и экономичные автомобили. По данным Audi, потребление A2 e-tron составит 12,8 кВтч на 100 км, что является самым низким показателем в истории бренда. Максимальный запас хода заявлен на уровне 646 км.

Генеральный директор Audi Гернот Делльнер отметил, что для европейского рынка все большее значение приобретают компактные автомобили с низким потреблением энергии. По его словам, премиальный сегмент должен предусматривать не увеличение мощности и ресурсов, а более эффективное их использование.

Производство стартует в Германии

Производство A2 e-tron будет организовано на заводе Audi в Ингольштадте, Германия. Поставки автомобиля запланированы на декабрь.

Выход модели происходит на фоне ужесточения конкуренции на европейском рынке электромобилей. Китайские автопроизводители активно расширяют присутствие в сегменте более доступных моделей, создавая дополнительное давление на европейские бренды.

Для Audi компактный электромобиль является одним из способов расширить предложение в сегменте, где покупатели больше внимания уделяют стоимости эксплуатации и энергоэффективности.

Продажи Audi сокращаются второй год подряд

Новая модель Audi выводит на рынок в период ухудшения финансовых и производственных показателей. Продажи бренда сокращались два года подряд, а по итогам первого полугодия 2026 снизились еще на 7%.

Среди основных причин компания называет ужесточение конкуренции в Китае и влияние американских пошлин.

Проблемы Audi являются частью более широкого труда Volkswagen Group. Наблюдательный совет Volkswagen недавно одобрил масштабный план сокращения рабочих мест, направленный на уменьшение издержек и производственных мощностей.

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Изменения могут затронуть и германские предприятия Audi. В частности, завод в Неккарзульме находится среди производственных площадок Volkswagen Group, для которых после 2030 года рассматриваются сценарии закрытия.

Руководство Audi отмечает, что после 2034 года выпуск новых моделей на этом предприятии пока не планируется. Компания намерена вместе с профсоюзами определить дальнейшую модель работы завода.

Таким образом, возврат A2 происходит одновременно с перестройкой бизнеса Audi. Компания делает ставку на компактные электромобили и повышение эффективности, сокращая затраты и просматривая производственные мощности в Германии.

Источник: Минфин
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