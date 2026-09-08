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8 сентября 2026, 9:00 Читати українською

Борьба Китая и Кореи за батареи переходит на рынок гуманоидов

Южнокорейский сектор производства аккумуляторов постепенно теряет конкурентное преимущество китайским компаниям. Китайские производители активно наращивают присутствие благодаря более дешевым технологиям, в частности литий-железо-фосфатным (LFP) батареям. Теперь, как пишет Bloomberg, корейские компании пытаются отыграть позиции в другом сегменте — более дорогих и более технологичных аккумуляторах для роботов-гуманоидов.

Южнокорейский сектор производства аккумуляторов постепенно теряет конкурентное преимущество китайским компаниям.

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На этот рынок уже ориентируются LG Energy Solution, Samsung SDI и SKOn. К ним присоединилась производитель аккумуляторных материалов EcoPro, планирующая ускорить разработку высоконикелевых катодов и технологий твердотельных батарей нового поколения.

Почему роботы могут стать шансом для корейских производителей

Гуманоидным роботам нужны аккумуляторы, сочетающие небольшой вес, высокую энергоемкость и длительное время работы. По этим параметрам требования могут быть выше, чем в случае с электромобилями.

Именно это создает возможность для южнокорейских производителей, специализирующихся на более технологичных аккумуляторных решениях. В сегменте электромобилей им все сложнее конкурировать с китайскими компаниями, активно использующими более дешевые LFP-батареи.

Аналитик CRU Сэм Адхам отмечает, что твердотельные аккумуляторы могут обеспечить значительное увеличение плотности энергии. При этом робототехника может быть менее чувствительна к высокой стоимости батарей, чем массовый рынок электромобилей.

Это открывает для корейских компаний возможность зарабатывать на продукции с более высокой добавленной стоимостью.

EcoPro готовит твердотельные батареи для нового рынка

EcoPro ожидает, что производители гуманоидных роботов предпочитают высоконикелевые катодные материалы, а не LFP-технологии.

Компания также рассматривает робототехнику как потенциальную площадку для внедрения твердотельных аккумуляторов. В отличие от традиционных литий-ионных батарей, в них используется жесткий электролит, открывающий возможности для повышения энергоемкости и изменения конструкции аккумулятора.

EcoPro уже имеет опытно-промышленное производство твердых сульфидных электролитов мощностью 40 тонн в год. Компания ведет переговоры с потенциальными клиентами по тестовым поставкам и планирует начать коммерческое производство в 2027 году.

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Китай может повторить успех в аккумуляторах для роботов

Впрочем, ставка на гуманоидную робототехнику не гарантирует корейским производителям нового технологического лидерства.

По оценке CRU, массовое распространение человекоподобных роботов может оставаться вопросом далекого будущего. Отрасли еще предстоит решить проблемы технологической надежности, стоимости производства и масштабирования, а также добиться более широкого общественного принятия таких машин.

Кроме того, китайские производители аккумуляторных материалов продолжают быстро развиваться. Поэтому конкуренция между Китаем и Южной Кореей, уже проявившаяся на рынке электромобилей, может перейти и в робототехнику.

В то же время у корейских производителей есть окно возможностей на американском рынке. По оценке Адхама, производители катодных и анодных материалов из Южной Кореи могут поставлять продукцию американским робототехническим компаниям в ближайшие годы — по крайней мере, пока США не создадут собственные конкурентные решения.

Таким образом, гуманоидные работы могут стать для корейской аккумуляторной индустрии новым полем борьбы с Китаем уже не за дешевизну, а за технологичность, энергоемкость и премиальный сегмент.

Источник: Минфин
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