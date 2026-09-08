Банкнота 2000 грн и страхи об инфляции: в НБУ объяснили, почему это не 90-е

Введение банкноты номиналом 2000 грн не означает дополнительной печати денег и не должно само по себе влиять на инфляцию или курс гривны . Новая банкнота необходима для обновления наличного обращения: она должна заменить часть старых, изношенных купюр и меньше номинала. Об этом глава Национального банка Андрей Пышный объяснил в колонке для «Экономической правды».

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Что именно изменится

НБУ планирует добавить в банкнотный ряд купюру номиналом 2000 грн.

Речь идет не об увеличении количества денег в экономике, а об изменении структуры наличных денег в обращении. То есть часть более мелких или изношенных банкнот будут постепенно заменять банкнотами большего номинала.

Почему это не эмиссия

Пышный объяснил: эмиссия — это ситуация, когда общее количество денег в экономике растет.

В случае с новой банкнотой этого не происходит.

Если банкнота 2000 грн заменяет другие купюры, общий объем денег в обращении не увеличивается. Изменяется только то, какими номиналами пользуются люди и бизнес.

Повлияет ли банкнота 2000 грн на цены и курс

В НБУ отмечают, что само появление нового номинала не является фактором инфляции или девальвации.

На цены и курс оказывают влияние другие факторы: общее количество денег в экономике, спрос и предложение на валютном рынке, состояние бюджета, международная помощь, ожидания бизнеса и населения.

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Поэтому введение банкноты в 2000 грн не означает автоматического подорожания товаров или роста курса доллара.

Почему банкнота большего номинала понадобилась именно сейчас

Появление новой купюры связано с экономическими изменениями последних лет.

По данным Госстата, за семь лет цены в Украине выросли примерно вдвое, а среднемесячная зарплата в три раза.

Из-за этого большие суммы в расчетах стали более обычными, а нагрузка на банкноты меньшего номинала возросла.

НБУ объясняет, что обновление банкнотного ряда должно сделать наличное обращение более удобным и эффективным.

Почему это не повторение 90-х

В 90-х Украина переживала гиперинфляцию и утрату доверия к деньгам.

По словам Пышного, тогда цены росли совсем другими темпами: в 1992 году — примерно на 2000%, а в 1993 году — на 10 000%.

Для сравнения, в июле 2026 года инфляция в годовом исчислении составила 7,7%.

Поэтому сравнивать ввод банкноты 2000 грн с событиями 90-х некорректно.

Что тогда привело к гиперинфляции

В НБУ объясняют, что инфляция 90-х была следствием глубокого экономического кризиса, неконтролируемой и длительной эмиссии, а также потери доверия к купоно-рублю.

Сам факт появления банкнот большего номинала не являлся причиной кризиса.

Банкноты лишь отражали уже имеющееся резкое обесценивание денег.

Простое объяснение

Если в экономике было условно 10 банкнот по 200 грн, а вместо них появилась одна банкнота 2000 грн, количество денег не выросло.

Изменился только номинал купюр, которым удобнее производить расчеты.

Именно так в НБУ объясняют логику введения нового номинала.