Введение банкноты номиналом 2000 грн не означает дополнительной печати денег и не должно само по себе влиять на инфляцию или курс гривны. Новая банкнота необходима для обновления наличного обращения: она должна заменить часть старых, изношенных купюр и меньше номинала. Об этом глава Национального банка Андрей Пышный объяснил в колонке для «Экономической правды».
Банкнота 2000 грн и страхи об инфляции: в НБУ объяснили, почему это не 90-е
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Что именно изменится
НБУ планирует добавить в банкнотный ряд купюру номиналом 2000 грн.
Речь идет не об увеличении количества денег в экономике, а об изменении структуры наличных денег в обращении. То есть часть более мелких или изношенных банкнот будут постепенно заменять банкнотами большего номинала.
Почему это не эмиссия
Пышный объяснил: эмиссия — это ситуация, когда общее количество денег в экономике растет.
В случае с новой банкнотой этого не происходит.
Если банкнота 2000 грн заменяет другие купюры, общий объем денег в обращении не увеличивается. Изменяется только то, какими номиналами пользуются люди и бизнес.
Повлияет ли банкнота 2000 грн на цены и курс
В НБУ отмечают, что само появление нового номинала не является фактором инфляции или девальвации.
На цены и курс оказывают влияние другие факторы: общее количество денег в экономике, спрос и предложение на валютном рынке, состояние бюджета, международная помощь, ожидания бизнеса и населения.
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Поэтому введение банкноты в 2000 грн не означает автоматического подорожания товаров или роста курса доллара.
Почему банкнота большего номинала понадобилась именно сейчас
Появление новой купюры связано с экономическими изменениями последних лет.
По данным Госстата, за семь лет цены в Украине выросли примерно вдвое, а среднемесячная зарплата в три раза.
Из-за этого большие суммы в расчетах стали более обычными, а нагрузка на банкноты меньшего номинала возросла.
НБУ объясняет, что обновление банкнотного ряда должно сделать наличное обращение более удобным и эффективным.
Почему это не повторение 90-х
В 90-х Украина переживала гиперинфляцию и утрату доверия к деньгам.
По словам Пышного, тогда цены росли совсем другими темпами: в 1992 году — примерно на 2000%, а в 1993 году — на 10 000%.
Для сравнения, в июле 2026 года инфляция в годовом исчислении составила 7,7%.
Поэтому сравнивать ввод банкноты 2000 грн с событиями 90-х некорректно.
Что тогда привело к гиперинфляции
В НБУ объясняют, что инфляция 90-х была следствием глубокого экономического кризиса, неконтролируемой и длительной эмиссии, а также потери доверия к купоно-рублю.
Сам факт появления банкнот большего номинала не являлся причиной кризиса.
Банкноты лишь отражали уже имеющееся резкое обесценивание денег.
Простое объяснение
Если в экономике было условно 10 банкнот по 200 грн, а вместо них появилась одна банкнота 2000 грн, количество денег не выросло.
Изменился только номинал купюр, которым удобнее производить расчеты.
Именно так в НБУ объясняют логику введения нового номинала.
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