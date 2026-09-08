Банкнота 2000 грн и страхи об инфляции: в НБУ объяснили, почему это не 90-е

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 сентября 2026, 9:26 Читати українською

Банкнота 2000 грн и страхи об инфляции: в НБУ объяснили, почему это не 90-е

Введение банкноты номиналом 2000 грн не означает дополнительной печати денег и не должно само по себе влиять на инфляцию или курс гривны. Новая банкнота необходима для обновления наличного обращения: она должна заменить часть старых, изношенных купюр и меньше номинала. Об этом глава Национального банка Андрей Пышный объяснил в колонке для «Экономической правды».

Введение банкноты номиналом 2000 грн не означает дополнительной печати денег и не должно само по себе влиять на инфляцию или курс гривны.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что именно изменится

НБУ планирует добавить в банкнотный ряд купюру номиналом 2000 грн.

Речь идет не об увеличении количества денег в экономике, а об изменении структуры наличных денег в обращении. То есть часть более мелких или изношенных банкнот будут постепенно заменять банкнотами большего номинала.

Почему это не эмиссия

Пышный объяснил: эмиссия — это ситуация, когда общее количество денег в экономике растет.

В случае с новой банкнотой этого не происходит.

Если банкнота 2000 грн заменяет другие купюры, общий объем денег в обращении не увеличивается. Изменяется только то, какими номиналами пользуются люди и бизнес.

Повлияет ли банкнота 2000 грн на цены и курс

В НБУ отмечают, что само появление нового номинала не является фактором инфляции или девальвации.

На цены и курс оказывают влияние другие факторы: общее количество денег в экономике, спрос и предложение на валютном рынке, состояние бюджета, международная помощь, ожидания бизнеса и населения.

Читайте: НБУ вводит банкноту 2000 гривен: как она будет выглядеть и зачем нужен новый номинал

Поэтому введение банкноты в 2000 грн не означает автоматического подорожания товаров или роста курса доллара.

Почему банкнота большего номинала понадобилась именно сейчас

Появление новой купюры связано с экономическими изменениями последних лет.

По данным Госстата, за семь лет цены в Украине выросли примерно вдвое, а среднемесячная зарплата в три раза.

Из-за этого большие суммы в расчетах стали более обычными, а нагрузка на банкноты меньшего номинала возросла.

НБУ объясняет, что обновление банкнотного ряда должно сделать наличное обращение более удобным и эффективным.

Почему это не повторение 90-х

В 90-х Украина переживала гиперинфляцию и утрату доверия к деньгам.

По словам Пышного, тогда цены росли совсем другими темпами: в 1992 году — примерно на 2000%, а в 1993 году — на 10 000%.

Для сравнения, в июле 2026 года инфляция в годовом исчислении составила 7,7%.

Поэтому сравнивать ввод банкноты 2000 грн с событиями 90-х некорректно.

Что тогда привело к гиперинфляции

В НБУ объясняют, что инфляция 90-х была следствием глубокого экономического кризиса, неконтролируемой и длительной эмиссии, а также потери доверия к купоно-рублю.

Сам факт появления банкнот большего номинала не являлся причиной кризиса.

Банкноты лишь отражали уже имеющееся резкое обесценивание денег.

Простое объяснение

Если в экономике было условно 10 банкнот по 200 грн, а вместо них появилась одна банкнота 2000 грн, количество денег не выросло.

Изменился только номинал купюр, которым удобнее производить расчеты.

Именно так в НБУ объясняют логику введения нового номинала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+15
NN NN
NN NN
8 сентября 2026, 10:49
#
Навпаки? то що побачимо 42,9 до кінця року?
+
+23
korvin29
korvin29
8 сентября 2026, 11:11
#
Да, сейчас не 90е годы, сейчас все намного хуже
+
0
BigBend
BigBend
8 сентября 2026, 11:46
#
А що у вас так погано, русня? Бензину немає? Це ж двіжуха
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
8 сентября 2026, 12:58
#
У русні якраз бензин по 40 гривень, прикинь? і це не шмарафонські казки які ти розповідаєш. А тут по 90 гривень і ти радієш? Нафта дорожчає, курс на кредитній голці - буде ще вище, за тиждень паливо подорожчало.
+
0
BigBend
BigBend
8 сентября 2026, 13:10
#
Тут як в анекдоті: — так купуйте там, якщо там дешевше. — А там немає. Тому, русня, терпіти, терпіть і далі. Доки ваша нефтянка і економіка буде знищуватись. Ви це заслужили.
+
+15
Lesya31
Lesya31
8 сентября 2026, 13:00
#
Психологи… курс тримається на нових кредитах, за місяць 4 мільярди витратили на підтримку — і це ви кажете «всьо нормально»??
+
0
BigBend
BigBend
8 сентября 2026, 13:16
#
Русня, ви б менше грошей тратили на ботів — може більше лишалось би на бензин. Якщо він у вас буде колись, звичайно.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает edyomina и 35 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами