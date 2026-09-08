В Auchan ввели лимиты на продукты: в сети объяснили причину

В соцсетях распространили фотографии объявлений из магазинов Auchan об ограничениях на покупку отдельных базовых продуктов. В компании объяснили, что речь идет не о дефиците, а о разграничении розничных и оптовых закупок. Об этом сообщили в пресс-службе Auchan Украина в комментарии РБК-Украина.

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Какие ограничения заметили покупатели

Накануне в Telegram каналах начали распространять фотографии объявлений из магазинов сети. В них говорилось о лимитах на покупку базовых продуктов питания.

В частности, консервы, растительное масло, уксус, соль, сахар, мука, крупы и макаронные изделия можно приобрести в количестве до 6 штук или до 6 кг весовых товаров в один чек.

Для яиц установлен предел — до 6 десятков.

Что говорят в Auchan

В пресс-службе Auchan Украина опровергли слухи о дефиците товаров.

В компании объяснили, что сеть разделила розничные и оптовые закупки, чтобы более эффективно распределить спрос.

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Товары в количестве свыше 6 единиц или 6 кг можно приобрести по адресу, предназначенному для оптовых закупок.

Зачем это сделали

В компании отмечают, что такой подход позволяет не допустить ситуации, когда оптовые покупатели выкупают товары с розничных полок.

Оптовые клиенты должны покупать продукцию отдельно, а обычные посетители магазинов иметь доступ к товарам в торговых залах.

Подобные ограничения уже вводила АТБ

Как писал «Минфин», в конце августа сеть АТБ также ввела ограничения на продажу бакалеи и яиц по всей Украине.

Речь шла о лимите не более 6 кг, 6 бутылок или 6 десятков яиц в один чек — как оффлайн, так и онлайн. В компании объясняли это недобросовестной конкуренцией и массовым выкупом социальных продуктов оптовыми перекупщиками из-за низких цен сети.