Человек, достигший 60 лет, не работающий и не получающий пенсию из-за недостаточного страхового стажа, может претендовать на жилищную субсидию. Однако для этого необходимо выполнить несколько условий. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
60 лет, пенсии нет из-за стажа: дадут ли субсидию
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При каких условиях могут назначить субсидию
В ПФУ объяснили, что жилищная субсидия может быть назначена человеку, который достиг 60 лет, но не приобрел необходимый страховой стаж для пенсии по возрасту.
Для этого такое лицо имеет:
- иметь не менее 15 лет страхового стажа;
- в течение периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии хотя бы один месяц получать государственную социальную помощь малообеспеченной семье.
Речь идет о норме, предусмотренной подпунктом 3 пункта 14 постановления Кабинета Министров № 848.
Что будет при обращении в октябре
В Пенсионном фонде привели пример: если человек обратится за назначением субсидии в октябре 2026 года, то есть с начала отопительного сезона, для расчета будут учитываться доходы за январь-июнь.
В таком случае субсидию могут назначить, если заявитель принадлежал к категории малообеспеченных и в течение этого периода хотя бы один месяц получал соответствующую государственную помощь.
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Что это значит
Сам факт того, что человеку не назначили пенсию в 60 лет из-за недостаточного страхового стажа, не лишает его права на субсидию автоматически.
Но право на пособие зависит от наличия минимум 15 лет страхового стажа и получения помощи малообеспеченной семье в период, доходы за который берутся для расчета субсидии.
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