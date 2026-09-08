60 лет, пенсии нет из-за стажа: дадут ли субсидию

Человек, достигший 60 лет, не работающий и не получающий пенсию из-за недостаточного страхового стажа, может претендовать на жилищную субсидию. Однако для этого необходимо выполнить несколько условий. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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При каких условиях могут назначить субсидию

В ПФУ объяснили, что жилищная субсидия может быть назначена человеку, который достиг 60 лет, но не приобрел необходимый страховой стаж для пенсии по возрасту.

Для этого такое лицо имеет:

иметь не менее 15 лет страхового стажа;

в течение периода, за который учитываются доходы для назначения субсидии хотя бы один месяц получать государственную социальную помощь малообеспеченной семье.

Речь идет о норме, предусмотренной подпунктом 3 пункта 14 постановления Кабинета Министров № 848.

Что будет при обращении в октябре

В Пенсионном фонде привели пример: если человек обратится за назначением субсидии в октябре 2026 года, то есть с начала отопительного сезона, для расчета будут учитываться доходы за январь-июнь.

В таком случае субсидию могут назначить, если заявитель принадлежал к категории малообеспеченных и в течение этого периода хотя бы один месяц получал соответствующую государственную помощь.

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Что это значит

Сам факт того, что человеку не назначили пенсию в 60 лет из-за недостаточного страхового стажа, не лишает его права на субсидию автоматически.

Но право на пособие зависит от наличия минимум 15 лет страхового стажа и получения помощи малообеспеченной семье в период, доходы за который берутся для расчета субсидии.

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