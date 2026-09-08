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8 сентября 2026, 8:00 Читати українською

Отопительный сезон 2026/27: готова ли Украина к сложной зиме

Украина вошла в сентябрь с неполной готовностью жилого фонда к отопительному сезону 2026/27. К началу месяца подготовлено более 114 тысяч жилых домов или 79,2% от запланированного количества. Объекты социальной сферы готовы на 86,5%.

Украина вошла в сентябрь с неполной готовностью жилого фонда к отопительному сезону 2026/27.

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Как сообщает Министерство по восстановлению инфраструктуры и транспорта, подготовка проходит с учетом рисков, которые может принести зима, включая возможные атаки на энергетическую и коммунальную инфраструктуру. Поэтому для общин важно не только завершить плановые ремонты, но и обеспечить резервные возможности в случае повреждения систем.

Прифронтовые регионы готовят резервные решения

Наибольшее внимание уделяется территориям вблизи линии фронта, где риск повреждения критической инфраструктуры остается самым высоким.

Местные власти должны обеспечить возможность быстрого возобновления теплоснабжения, водоснабжения и других базовых услуг в случае аварий или атак. Речь также идет о создании необходимых резервов и альтернативных сценариев работы систем.

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник подчеркнул, что готовность общин оценивают не только по проценту выполненных работ. Главная задача — обеспечить людей теплом и водой даже в условиях чрезвычайных ситуаций.

К зиме готовят тысячи котельных и километры теплосетей.

В сфере теплоснабжения уже подготовлено 14 194 котельные — почти 83% от плана. Также готовы более 13,3 тысячи км тепловых сетей.

В общинах продолжают ремонт и замену котлов, центральных тепловых пунктов и аварийных участков сетей. Одновременно формируются запасы топлива, необходимые для стабильной работы теплоснабжения в холодный период.

Жилищный фонд также проходит подготовку: ремонтируются кровли, внутридомовые системы и инженерное оборудование.

Школы, больницы и детсады готовы более чем на 86%

Социальная инфраструктура сейчас имеет более высокий уровень готовности, чем жилищный фонд.

К зимнему периоду подготовлено 20,6 тысяч школ, детских садов и учреждений здравоохранения. Общий показатель готовности объектов социальной сферы составляет 86,5%.

Отдельное направление подготовки — обеспечение общин водой в случае перебоев или повреждения инфраструктуры.

К зиме уже подготовлено около 2 900 водопроводных насосных станций и более 8,3 тысяч скважин. Предприятия ремонтируют водопроводные и канализационные сети, очистные сооружения и водозаборы.

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Дороги готовят к снегу и гололедице

К зимнему содержанию дорог подготовлено 4124 единицы специализированной техники. Кроме того, отремонтировано 8,6 млн кв. м дорожного покрытия и накоплено более 1,3 млн тонн посыпочных материалов и реагентов.

Эти ресурсы должны обеспечить оперативную уборку снега и борьбу с гололедицей даже при сложных погодных условиях.

Подготовка к отопительному сезону продолжается. Для Украины нынешняя зима будет очередным испытанием на устойчивость критической инфраструктуры, особенно в регионах, регулярно страдающих от российских атак.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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