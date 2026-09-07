Половина топ-200 криптовалют потеряла не менее 58% за год: что происходит с альткоинами

Криптовалютный рынок остается неравномерным: половина активов из топ-200 по капитализации потеряла по меньшей мере 58% стоимости по сравнению с уровнями октября 2025 года, сообщает Glassnode.

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Биткоин сейчас торгуется примерно на 36% ниже исторического максимума октября 2025 года. По данным Glassnode, за последние 12 месяцев подорожали лишь 25 из 200 самых крупных криптовалют, тогда как медианный актив подешевел на 55%.

В то же время краткосрочная динамика рынка значительно лучше. За последние 30 дней выросли 91,5% криптовалют из топ-200 — это самый широкий охват роста за весь период наблюдений.

Монеты приватности стали главным исключением

Единственным криптовалютным сектором, не только избежавшим падения, но и превысившим уровни предыдущего рыночного пика, стали монеты с повышенной защитой приватности.

За год их совокупная капитализация выросла с $7,1 млрд до $33,6 млрд, а общий рост сектора составил около 213%. Почти половина этого прироста пришлась на последние 30 дней.

Основным драйвером стал Zcash (ZEC). За год его цена выросла примерно на 2500%, благодаря чему криптовалюта поднялась с 82-го места по капитализации до первой десятки.

Рост не ограничился Zcash. По данным Glassnode, среди других частных криптовалют из топ-200 положительную годовую динамику также показали XMR, DASH, BDX, NIGHT, DCR, H, RAIL и ZEN.

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Альткоины зависят от восстановления рынка

Несмотря на масштабные потери за последний год, часть альтокинов уже демонстрирует восстановление. По данным CoinMarketCap, 7 сентября общая капитализация крипторинка снизилась лишь на 0,13%, тогда как отдельные активы из топ-100 прибавили более 10%.

Это свидетельствует о постепенном расширении спроса, однако пока восстановление остается выборочным. Большинство альткоинов все еще находится вдали от уровней октября 2025 года, а частные монеты остаются главным сектором, который смог сформировать устойчивый восходящий тренд.