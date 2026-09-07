Инфляция, нефть и ставки: почему инвесторы готовятся к переменам

Фондовые рынки Европы в начале недели продолжили понижение на фоне подорожания нефти, обострение ситуации на Ближнем Востоке и политической неопределенности в Европе. Инвесторы также готовятся к публикации новых данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие решения центральных банков.

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Одним из главных факторов для финансовых рынков остается ситуация вокруг Ормузского пролива. На фоне военного противостояния Иран заявил о возможном введении зоны ограниченного доступа за пределами пролива.

Нефть выросла на 35% с начала войны

Ужесточение рисков для поставок энергоносителей повлекло за собой новый скачок цен. Фьючерсы на Brent подорожали на 0,6% — до $97 за баррель, что стало самым дневным ростом за семь недель.

За прошедшую неделю нефть подорожала почти на 8%, а по сравнению с концом февраля, когда началась война, ее цена выросла примерно на 35%.

Еще более подорожало дизельное топливо. На прошлой неделе его цена достигла рекордного уровня и примерно на 90% превысила довоенный показатель. Это создает дополнительное инфляционное давление на транспорт, сельское хозяйство, судоходство и индустрия.

Центральные банки оказались под давлением

Рост стоимости энергоносителей усложняет задачи центральных банков, одновременно должны сдерживать инфляцию и поддерживать экономическую активность.

Рынки ожидают, что Европейский центральный банк повысит ставку до 2,5% на заседании этой недели. Фьючерсы оценивают в 75% вероятность дальнейшего повышения до 3% к декабрю.

Инвесторы также закладывают 75% вероятность повышения ставки Банком Японии на 0,25 процентного пункта на заседании 18 сентября. Вероятность еще одного повышения к декабрю оценивается в 60%.

В США ситуация несколько сложнее. Сильнее ожиданий данных о занятости, опубликованных на прошлой неделе, показали создание 162 тыс. рабочих мест в августе. После этого рынок оценивает вероятность повышения ставки ФРС на заседании 16 сентября в 58%, а в октябре — в 70%.

Евро остается под давлением политических рисков

Евро на фоне ожидаемого повышения ставки ЕЦБ укрепился примерно до $1,1625, однако его потенциал роста ограничивает политическая неопределенность в Европе.

Одним из факторов стали результаты выборов в немецкой земле Саксония-Ангальт, где правопопулистская «Альтернатива для Германии» (AfD) вышла на первое место. Партия выступает, в частности, за отказ от евро.

Дополнительным риском для единой валюты остаются президентские выборы во Франции в следующем году. Опросы показывают высокие шансы лидера французских правых Марин Ле Пен на победу в первом туре. В прошлом она также выступала за выход Франции из еврозоны.

По итогам года евро уже потерял 1,1% по отношению к доллару, став самым слабым среди основных мировых валют. Для сравнения, японская иена укрепилась на 0,7%, а фунт стерлингов — на 0,4%.

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Фондовые рынки реагируют осторожно

Европейские акции в начале недели снизились примерно на 0,1%. На американском рынке активность была ниже из-за праздничного дня: фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,1%, тогда как Nasdaq вырос на 0,1%.

Таким образом, инвесторы одновременно оценивают несколько рисков — от дальнейшего удорожания энергоносителей и ускорения инфляции до более жесткой монетарной политики и политической нестабильности в Европе.