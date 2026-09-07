В Киеве сократили комендантский час: изменения начнут действовать с 10 сентября

В Киеве с 10 сентября сократят комендантский час в один час. Она продлится с 1:00 до 5:00. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко по итогам заседания Совета обороны Киева.

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Как изменится комендантский час

Решение было принято в соответствии с постановлением Кабинета Министров и городских инициатив по функционированию столицы в условиях ухудшения ситуации безопасности.

Изменения вступят в силу с 00.00 10 сентября.

Из-за сокращения комендантского часа график работы общественного транспорта в Киеве будет продлен на один час.

График работы заведений общепита, развлекательных заведений и торгово-развлекательных центров не будет меняться.

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Во время комендантского часа город организует четыре автобусных маршрута от центрального железнодорожного вокзала для перевозки пассажиров. По словам Кличко, это связано с частыми задержками поездов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Кабинет Министров ввел два уровня воздушной угрозы — желтый и красный — и определил отдельные правила работы бизнеса, учебных заведений и общественного транспорта для каждого из них. Во время желтого уровня предприятия смогут продолжать деятельность при укрытии, а объекты без него получат до трех месяцев на обустройство защитного помещения.