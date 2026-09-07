Чистый спрос на наличный евро в Украине упал до минимума с ноября 2023 года

В августе чистый спрос украинцев на наличный евро снизился до минимального уровня с ноября 2023 года. В то же время спрос на наличный доллар, напротив, оставался заметно выше и достиг пятимесячного максимума. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Сколько валюты купили украинцы

За август украинцы купили наличной валюты на $448,1 млн больше, чем продали.

Из этой суммы:

чистый спрос на доллар составил $317,5 млн;

чистый спрос на евро — $132,1 млн в эквиваленте;

по другим валютам было чистое предложение на $1,5 млн в эквиваленте.

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Какая валюта доминирует в операциях

В общем объеме наличных валютных операций наибольшая доля приходится на доллар: на него приходится 69,8% сделок.

Евро занимает 25,4% наличных операций, другие валюты — 4,8%.

Почему просел спрос на евро

Проседание спроса на наличный евро аналитик увязывает с отпускным периодом и использованием евро за рубежом.

По его словам, часть украинцев накапливала европейскую валюту раньше, а летом использовала ее во время поездок.

Что будет дальше

В дальнейшем, по оценке аналитика, украинцы снова могут переходить к накоплению валюты, но будут делать это осторожно.

Рынок видит, что курс доллара сдерживается, поэтому часть покупателей активнее выбирает именно доллар, ожидая большего потенциала роста.

В то же время, евро остается нужным для тех, кто рассматривает возможность быстрой релокации зимой.