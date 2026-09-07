В августе чистый спрос украинцев на наличный евро снизился до минимального уровня с ноября 2023 года. В то же время спрос на наличный доллар, напротив, оставался заметно выше и достиг пятимесячного максимума. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Чистый спрос на наличный евро в Украине упал до минимума с ноября 2023 года
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Сколько валюты купили украинцы
За август украинцы купили наличной валюты на $448,1 млн больше, чем продали.
Из этой суммы:
- чистый спрос на доллар составил $317,5 млн;
- чистый спрос на евро — $132,1 млн в эквиваленте;
- по другим валютам было чистое предложение на $1,5 млн в эквиваленте.
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Какая валюта доминирует в операциях
В общем объеме наличных валютных операций наибольшая доля приходится на доллар: на него приходится 69,8% сделок.
Евро занимает 25,4% наличных операций, другие валюты — 4,8%.
Почему просел спрос на евро
Проседание спроса на наличный евро аналитик увязывает с отпускным периодом и использованием евро за рубежом.
По его словам, часть украинцев накапливала европейскую валюту раньше, а летом использовала ее во время поездок.
Что будет дальше
В дальнейшем, по оценке аналитика, украинцы снова могут переходить к накоплению валюты, но будут делать это осторожно.
Рынок видит, что курс доллара сдерживается, поэтому часть покупателей активнее выбирает именно доллар, ожидая большего потенциала роста.
В то же время, евро остается нужным для тех, кто рассматривает возможность быстрой релокации зимой.
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