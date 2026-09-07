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7 сентября 2026, 14:00 Читати українською

Глава НБУ рассказал, когда включат печатный станок

Национальный банк Украины не рассматривает эмиссию гривны как способ финансирования дефицита государственного бюджета. По словам главы НБУ Андрея Пышного, регулятор считает такой механизм нежелательным и вредным для макрофинансовой стабильности, поскольку чрезмерное увеличение денежной массы создает инфляционное давление.

Национальный банк Украины не рассматривает эмиссию гривны как способ финансирования дефицита государственного бюджета.

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Пышный напомнил, что Украина уже использовала эмиссионное финансирование после начала полномасштабной войны. В 2022 году через этот механизм в государственный бюджет было направлено почти 400 млрд грн.

Эти средства были необходимы для поддержки государственных финансов в условиях резкого падения экономической активности и масштабного роста расходов. В результате следствием стало усиление инфляции: по итогам 2022 года она достигла почти 27%.

НБУ отказался от эмиссии с 2023 года

После первого шока войны, Украина начала восстанавливать внутренний рынок государственных заимствований и искать альтернативные источники финансирования дефицита.

По словам Пышного, с января 2023 года НБУ не осуществлял эмиссии для покрытия бюджетного дефицита. Вместо этого государство опирается на внутренние заимствования и финансовую помощь.

Глава НБУ отметил, что именно сохранение этого подхода позволяет сдерживать инфляционные риски и поддерживать доверие к гривне.

Может ли НБУ снова напечатать деньги

Пышный не исключает, что при чрезвычайных обстоятельствах такая потребность может возникнуть теоретически. Однако сейчас этот вопрос не рассматривается .

По его словам, международной финансовой поддержки, объемы которой уже согласованы, должно хватить для покрытия потребностей Украины в 2026−2027 годах. Поэтому задача правительства и НБУ обеспечить выполнение договоренностей с международными партнерами и не возвращаться к эмиссионному финансированию.

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Фактически позиция регулятора состоит в том, что «печатный станок» должен оставаться крайней мерой. Его использование для покрытия бюджетных нужд может быстро увеличить количество денег в экономике, усилить спрос и, как следствие, ускорить инфляцию.

Поэтому НБУ считает отказ от эмиссии одним из ключевых элементов сохранения макрофинансовой стабильности во время войны.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
PavloSV
PavloSV
7 сентября 2026, 15:42
#
Його й не виключали, бо треба підтримувати потужність.
+
0
Megalodon Art
Megalodon Art
7 сентября 2026, 16:24
#
Фінансується бюджет з міжнародної підтримки
+
+15
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
7 сентября 2026, 16:31
#
Вибори в Німеччині якби натякають, що це ненадійна стратегія.
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