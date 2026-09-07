Китай приостановил строительство новых заводов по производству аккумуляторов

Китай временно приостановил выдачу разрешений на строительство новых заводов по производству аккумуляторных систем хранения энергии. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на китайское финансовое издание Cailianshe.

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По их данным, власти проводят оценку уже имеющихся и запланированных производственных мощностей, уделяя особое внимание выпуску аккумуляторных элементов.

Решение связано с ростом опасений по поводу избыточных производственных мощностей в секторе. В то же время, спрос на аккумуляторы для балансировки электросетей и резервного питания продолжает быстро расти.

Рынок перегрет?

Под ограничения попадут проекты, строительство которых еще не началось. Заводы, уже находящиеся на стадии строительства, приостановки не касаются. По данным источников, впоследствии политика может быть пересмотрена.

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Китайская индустрия хранения энергии активно развивалась вместе с ростом производства возобновляемой энергии. Однако производители, как и компании в сфере солнечных панелей и электромобилей, сталкиваются с жесткой конкуренцией, падением цен и давлением на прибыльность.

В то же время, крупные китайские производители солнечных панелей наращивают присутствие на рынке аккумуляторных систем, пытаясь компенсировать избыток мощностей и сокращение прибыли в своем основном бизнесе.

Для стабилизации рынка Пекин также принял другие меры. В частности, с июля 2026 г. в Китае введен налог на потребление литий-ионных аккумуляторов и солнечных элементов.