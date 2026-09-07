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7 сентября 2026, 13:17 Читати українською

Продажа валюты Нацбанком на межбанке снова превысила $1 млрд

Национальный банк на прошлой неделе увеличил интервенции на межбанковском рынке на $56,8 млн, или на 4,5% — до $1 млрд 329,0 млн, свидетельствует статистика на сайте регулятора.

Национальный банк на прошлой неделе увеличил интервенции на межбанковском рынке на $56,8 млн, или на 4,5% — до $1 млрд 329,0 млн, свидетельствует статистика на сайте регулятора.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахСпрос на валютуПо данным Нацбанка, за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи валюты юридическими лицами увеличилось до $210,3 млн со $195,0 млн за тот же период неделей ранее и в целом составило $841,2 млн.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Спрос на валюту

По данным Нацбанка, за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи валюты юридическими лицами увеличилось до $210,3 млн со $195,0 млн за тот же период неделей ранее и в целом составило $841,2 млн.

На рынке валютообменных операций население среднедневное отрицательное сальдо увеличилось почти вдвое: с понедельника по четверг оно составило $46,6 млн против $24,6 млн за аналогичный период предыдущей недели. Покупка безналичной валюты населением все дни превышала ее продажу.

Официальный курс гривны к доллару в начале прошлой недели составил 44,5505 грн/$1, а к концу недели ослаб до 44,7273 грн/$1.

Читайте: Доллар и евро готовятся к прыжку: как заседание ЕЦБ ударит по курсу валют в Украине

Подобная динамика наблюдалась и на наличном рынке, где курс гривни к доллару за прошедшую неделю ослаб на 7−8 коп.: покупка — до 44,48 грн/$1, а продажа — до почти 44,88 грн/$1.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
BatonUA
BatonUA
7 сентября 2026, 16:48
#
Зато гривня укріпилася. Чудеса «ринкової економіки»
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0
Romanenkas17
Romanenkas17
7 сентября 2026, 17:13
#
Якраз тут зовсім не ринкова — пряме ручне керування з заливанням кредитних грошей на підтримку курсу. Довго така стратегія не працює - уже зараз джерела кредитів зменшуються, кредитори зажимають навіть те що обіцяли раніше ((
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