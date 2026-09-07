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7 сентября 2026, 12:28 Читати українською

Украина изменит правила налогообложения кредитов: что ждет бизнес

Кабинет Министров одобрил законопроект Минфина, который изменяет правила учета процентов по долговым обязательствам при расчете налога на прибыль. Новые нормы должны привести украинское законодательство в соответствие со статьей 4 Директивы Е С ATAD и распространить ограничения на более широкий круг кредитов.

Кабинет Министров одобрил законопроект Минфина, который изменяет правила учета процентов по долговым обязательствам при расчете налога на прибыль.

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Сейчас ограничение фактически применяется к процентам по долгам перед нерезидентами, если такие обязательства превышают свой капитал компании более чем в 3,5 раза. Новый подход убирает это условие.

Лимит — 30% EBITDA

После изменений правило будет распространяться на все долговые обязательства независимо от того, кто предоставил кредит — украинская или иностранная компания, связанная или независимая.

Чрезмерные расходы по заимствованию — то есть разницу между процентными расходами и процентными доходами — можно будет учесть для налогообложения в пределах 30% EBITDA.

При этом отдельное ограничение по соотношению долга к собственному капиталу, известное как правило тонкой капитализации, вводить не планируется.

Для бизнеса предусматривают исключения

Ограничение не будет применяться, если сумма расходов по заимствованию не превышает эквивалент 500 тыс. евро.

Для компаний, привлекающих финансирование от несвязанных кредиторов без гарантий связанных лиц, предусмотрен более высокий порог — до 3 млн евро расходов на заимствование.

Также бизнес получит возможность переносить неучтенные расходы по заимствованию на будущие налоговые периоды без ограничения срока и в полном объеме. Нынешнее ежегодное сокращение такого остатка на 5% планируется отменить.

Неиспользованную же часть лимита 30% EBITDA можно будет переносить только на следующие пять налоговых лет.

Отдельные исключения предусмотрены для банков, страховых компаний и долгосрочных проектов общественной инфраструктуры.

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Что будет с уже накопленными процентами

Проценты, которые останутся неучтенными к концу 2027 года, не утратят силу. Их включат в накопленную сумму расходов на заимствование с 1 января 2028 года и будут учитывать по новым правилам.

До вступления Украины в полноправное членство в ЕС также планируется не распространять ограничения на кредиты международных финансовых организаций, если их выполнение обеспечено государственными или местными гарантиями.

Когда заработают изменения

Если Верховная Рада примет законопроект № 16036, новые правила будут применяться с 1 января 2028 года.

Проценты за периоды до 2028 года, включая 2027 год, будут облагаться налогом по действующим правилам.

Цель изменений — предотвратить искусственное уменьшение налогооблагаемой прибыли из-за чрезмерного долгового финансирования и приблизить украинские правила налогообложения к нормам ЕС и рекомендациям ОЭСР в рамках плана BEPS.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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