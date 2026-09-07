Украинцам выплатят по 19 400 грн на отопление: кто получит

Более 380 тысяч семей в прифронтовых общинах получат единовременную помощь в размере 19 400 грн для подготовки к отопительному сезону. Об этом написал премьер-министр Сергей Корецкий в своем ТГ-канале. Подать заявление на выплату можно до 30 октября 2026 года .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Деньги предназначены прежде всего для наиболее уязвимых категорий населения. В частности, помощь получат люди с инвалидностью, пенсионеры, внутренне перемещенные лица, получатели жилищных субсидий, многодетные и приемные семьи.

Также программа распространяется на одиноких матерей, семьи с детьми с инвалидностью, детские дома семейного типа и патронатные семьи .



Читайте также: Марченко оценил непокрытую потребность бюджета-2027 в $32,6 млрд

Откуда деньги на выплаты

На финансирование программы привлекли 7,4 млрд грн международной гуманитарной помощи. Часть средств предоставили ЮНИСЕФ и Украинский Красный Крест через гуманитарный счет Министерства социальной политики.

Как получить 19 400 грн

Заявление можно подать до 30 октября через:

Пенсионный фонд Украины;

ЦНАП;

местные власти.

Получить средства можно на банковский счет или через «Укрпочту» .