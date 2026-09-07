Высокая ставка с подвохом: как агентства занятости в Польше скрывают реальную оплату

Большинство иностранных работников, имеющих опыт работы через агентства занятости в Польше, сталкивались с непрозрачными практиками формирования оплаты труда. Речь идет о ситуациях, когда работникам обещают высокую ставку «на руки», но не объясняют, как она формируется, какие налоги и взносы уплачиваются, что входит в официальную базу и какие удержания могут появиться после начала работы. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования аналитического центра Gremi Personal.

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Опрос проводился с 5 по 18 августа 2026 года среди 600 иностранных работников.

С чем чаще всего сталкиваются работники

По данным исследования, 69% иностранных работников с опытом работы через агентства занятости в Польше лично сталкивались по меньшей мере с одной непрозрачной практикой, связанной с формированием ставки или оформлением оплаты труда.

Еще 57,8% имели опыт уже двух и более подобных практик.

Чаще работники упоминали:

высокое netto без вразумительного объяснения brutto, взносов ZUS, налогов и удержаний;

более низкую официальную базу с условными бонусами;

разногласия в количестве часов или ставке;

неожиданные отчисления после начала работы;

специальные формы договора или статуса, по которым обещают более высокую сумму «на руки».

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Чем больше агентств, тем выше риск

Исследование показывает, что опыт непрозрачных схем накапливается вместе с количеством агентств, через которые работал человек.

Среди тех, кто имел опыт только одного агентства, с такими практиками лично сталкивались 44%.

Среди работников, работавших через два-четыре агентства, этот показатель растет до 74,5%.

Среди тех, кто имел опыт пяти и более агентств, доля составляет 88,9%.

Высокая ставка все еще привлекает

Несмотря на риски, высокая ставка остается сильным доводом при выборе вакансии.

64,3% респондентов оценили ее влияние на выбор работы в 4−5 баллов из 5.

В то же время 74,5% опрошенных отметили, что со временем стали более осторожно относиться к предложениям с заметно более высокой оплатой.

Опытные работники проверяют внимательнее

Заметнее всего изменение поведения проявляется среди работников со стажем в Польше от трех лет.

95,2% из них либо выбирают полностью прозрачную вакансию, либо готовы рассматривать более высокую ставку только после письменного объяснения и возможности проверить ее формирование.

Среди сотрудников с опытом работы в Польше более трех лет 63,8% всегда или почти всегда проверяют агентство и условия для согласия на вакансию.

Среди тех, кто работает в Польше менее трех лет, таких всего 28,9%.

Чего больше всего боятся работники

Осторожность иностранных работников усугубляет истории о возможных последствиях непрозрачного оформления.

В частности:

79,5% респондентов опасаются проблем с ZUS и страхованием;

77% — проблем с легальностью работы и документами на пребывание;

70% — налоговых проблем;

69,8% — проверок со стороны PIP, ZUS, KAS или Straż Graniczna.

Кроме того, 44,5% опрошенных слышали в своем окружении истории о решении о возвращении, запрете повторного въезда или случаях, которые сами работники называли «депортацией».

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Что это значит для агентств занятости

В Аналитическом центре Gremi Personal отмечают, что для агентств занятости это свидетельствует об изменении правил конкуренции.

Попытка переманивать работников только более высокой ставкой постепенно теряет эффективность.

Если разница в оплате не имеет понятного письменного объяснения, самая высокая ставка начинает восприниматься как возможный сигнал риска.

Более опытные кандидаты все более тщательно проверяют агентство, договор, взносы ZUS, содержание и документы.

«Конкурентным преимуществом становится уже не максимальная цифра в объявлении, а способность агентства доказать, что эта цифра реальна, прозрачна и не создаст работнику проблем через несколько месяцев», — подчеркивают аналитики Gremi Personal.