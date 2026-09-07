Нефть Brent превысила $97: танкерные перевозки через Ормуз упали

Цены на нефть продолжают расти из-за обострения конфликта между США и Ираном и сокращения движения танкеров через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов мировых поставок нефти.

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Как сообщает Bloomberg, фьючерсы на Brent утром 7 сентября выросли на 0,82% — до $97,07 за баррель. Американская WTI подорожала на 0,87% — до $92,28.

За прошедшую неделю Brent прибавила 7,8%, а WTI — почти 10%.

Через Ормуз проходит все меньше танкеров

По данным Kpler, в течение последних 10 дней через Ормузский пролив в среднем проходило всего 10 судов с сырьевыми грузами в сутки. Это самый низкий показатель с мая.

Ситуация усугубилась после новой волны ударов США и Ирана по судам. В субботу американские военные заявили об ударах по трем иранским нефтяным танкерам, в том числе у острова Харг — одного из главных центров экспорта иранской нефти.

Иран, в свою очередь, заявил об атаках на три нефтяных танкера в Ормузском проливе и три американских судна в других районах.

Аналитики предупреждают, что если объемы танкерных перевозок продолжат падать, рынок может столкнуться уже не просто с риском перебоев, а с реальным дефицитом предложения нефти.

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Иран готовит новые ограничения

Тегеран также заявил о намерении в ближайшие дни создать зону ограниченного доступа у Ормузского пролива.

Для мирового нефтяного рынка это особенно чувствительный вопрос: через Ормузский пролив раньше проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти.

В то же время, ОПЕК+ не изменила запланированную на октябрь политику добычи. Страны-участники должны сначала согласовать новые квоты, прежде чем принимать решение о дальнейшем увеличении производства.