Дефицит кадров меняет правила: бизнес готов обучать работников с нуля

Дефицит работников меняет украинский рынок труда. Работодатели все чаще оценивают не только релевантность резюме, но готовность кандидата работать и учиться. Об этом пишет глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев со ссылкой на данные Work.ua.

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46% вакансий в Украине уже доступны кандидатам без опыта, а каждая четвертая — студентам.

Бизнеса не хватает кадров

По словам Гетманцева, недостаток работников остается одной из главных проблем для работодателей. В то же время, эта ситуация открывает больше возможностей для людей, которым раньше было сложнее найти работу.

Речь идет, в частности, о ветеранах, внутренне перемещенных лицах, людях с инвалидностью, работниках старшего возраста, молодежи и кандидатах без опыта.

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Компании готовы обучать

На фоне кадрового дефицита все большее число работодателей готово обучать работников с нуля, предлагать гибкие форматы работы и адаптировать рабочие места под потребности различных категорий кандидатов.

Это позволяет бизнесу расширять круг потенциальных работников и быстрее закрывать вакансии.

Что должно сделать государство

Гетманцев отмечает, что для преодоления кадрового дефицита профессиональное образование должно отвечать реальным потребностям экономики.

Программы переквалификации должны давать людям навыки, пользующиеся спросом на рынке труда.

Вместе с тем, работодатели должны получить стимулы инвестировать в обучение работников, адаптацию рабочих мест и автоматизацию процессов.

Почему важна официальная занятость

Отдельным вопросом остается официальное трудоустройство.

Когда работник оформлен официально, у него есть трудовые и социальные гарантии, а уплаченные налоги работают на оборону и выполнение государством социальных обязательств.

Где работодателям сложнее всего найти работников

Наиболее заметное сокращение количества отзывов зафиксировали в категории «Начало карьеры/Студенты» — на 26,3% в год. При этом медианная зарплата выросла на 24,7% — с 20 тыс. до 24 938 грн.

Похожая ситуация наблюдается в «Красоте/фитнесе/спорте»: зарплаты повысились на 11,3%, до 21 588 грн, но количество отзывов уменьшилось на 24,3%.

В розничной торговле, продажах и закупках зарплата выросла на 15,8% — до 20 850 грн, тогда как количество отзывов сократилось на 22,4%.

Ощутимый дефицит кандидатов наблюдается также в производстве и рабочих специальностях. Здесь медианная зарплата за год выросла сразу на 26,4% — с 22 750 до 28 750 грн. Тем не менее, количество отзывов на одну вакансию снизилось на 9,4%.

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Среди других сфер, где количество кандидатов сократилось, — охрана и безопасность (-14,7%), административный персонал, HR и секретариат (-10%), клининг и домашний персонал (-7,5%), сельское и лесное хозяйство и агробизнес (-7,2%), недвижимость (-5,7%), логи. автомойки (-4,5%).

В то же время в сфере образования и перевода количество отзывов осталось неизменным — 6,9 на одну вакансию. Медианная зарплата здесь за год выросла на 20,7% — с 14 500 до 17 500 грн.