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7 сентября 2026, 8:00 Читати українською

Дефицит кадров меняет правила: бизнес готов обучать работников с нуля

Дефицит работников меняет украинский рынок труда. Работодатели все чаще оценивают не только релевантность резюме, но готовность кандидата работать и учиться. Об этом пишет глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев со ссылкой на данные Work.ua.

Дефицит работников меняет украинский рынок труда.
Фото: depositphotos.com

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46% вакансий в Украине уже доступны кандидатам без опыта, а каждая четвертая — студентам.

Бизнеса не хватает кадров

По словам Гетманцева, недостаток работников остается одной из главных проблем для работодателей. В то же время, эта ситуация открывает больше возможностей для людей, которым раньше было сложнее найти работу.

Речь идет, в частности, о ветеранах, внутренне перемещенных лицах, людях с инвалидностью, работниках старшего возраста, молодежи и кандидатах без опыта.

Читайте: Зарплаты выросли на 26%, но кандидатов стало меньше: где не хватает кадров

Компании готовы обучать

На фоне кадрового дефицита все большее число работодателей готово обучать работников с нуля, предлагать гибкие форматы работы и адаптировать рабочие места под потребности различных категорий кандидатов.

Это позволяет бизнесу расширять круг потенциальных работников и быстрее закрывать вакансии.

Что должно сделать государство

Гетманцев отмечает, что для преодоления кадрового дефицита профессиональное образование должно отвечать реальным потребностям экономики.

Программы переквалификации должны давать людям навыки, пользующиеся спросом на рынке труда.

Вместе с тем, работодатели должны получить стимулы инвестировать в обучение работников, адаптацию рабочих мест и автоматизацию процессов.

Почему важна официальная занятость

Отдельным вопросом остается официальное трудоустройство.

Когда работник оформлен официально, у него есть трудовые и социальные гарантии, а уплаченные налоги работают на оборону и выполнение государством социальных обязательств.

Где работодателям сложнее всего найти работников

Наиболее заметное сокращение количества отзывов зафиксировали в категории «Начало карьеры/Студенты» — на 26,3% в год. При этом медианная зарплата выросла на 24,7% — с 20 тыс. до 24 938 грн.

Похожая ситуация наблюдается в «Красоте/фитнесе/спорте»: зарплаты повысились на 11,3%, до 21 588 грн, но количество отзывов уменьшилось на 24,3%.

В розничной торговле, продажах и закупках зарплата выросла на 15,8% — до 20 850 грн, тогда как количество отзывов сократилось на 22,4%.

Ощутимый дефицит кандидатов наблюдается также в производстве и рабочих специальностях. Здесь медианная зарплата за год выросла сразу на 26,4% — с 22 750 до 28 750 грн. Тем не менее, количество отзывов на одну вакансию снизилось на 9,4%.

Читайте: Кадровый голод усилился: почти 70% предприятий жалуются на нехватку работников

Среди других сфер, где количество кандидатов сократилось, — охрана и безопасность (-14,7%), административный персонал, HR и секретариат (-10%), клининг и домашний персонал (-7,5%), сельское и лесное хозяйство и агробизнес (-7,2%), недвижимость (-5,7%), логи. автомойки (-4,5%).

В то же время в сфере образования и перевода количество отзывов осталось неизменным — 6,9 на одну вакансию. Медианная зарплата здесь за год выросла на 20,7% — с 14 500 до 17 500 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

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0
Abramon
Abramon
7 сентября 2026, 8:47
#
«Найпомітніше скорочення кількості відгуків зафіксували у категорії „Початок кар'єри/Студенти“ — на 26,3% за рік.» — скорочення населення. Молодь виїжджає, залишаються лише «перспективні» типу «королеви», які розпочинають кар'єру у 22 роки з посади заступника декану.
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TattiReuven
TattiReuven
7 сентября 2026, 9:57
#
Это к фарион и подобным.
Все геть геть, а теперь недостаток кадрiв
Штрафов надо побольше в чатах школ, домов…
Мовнi патрули
И совсем никого не останется
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 сентября 2026, 10:30
#
TattiReuven

Не стоит так переживать об украинцах, отсиживаясь от войны в Болгарии.

Кстати, как с болгарскими официальными госорганами
общаетесь — неужели тоже на русском.
А в Греции, куда периодически мотаетесь,
небось тоже исключительно на русском.
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0
TattiReuven
TattiReuven
7 сентября 2026, 11:01
#
В Греции на английском. В Болгарии на болгарском, с мужем болгарином дома на русском. Украинский знаю в совершенстве. Дело принципа.
Мы из-за языковых претензий и уехали. Мои предки все на русском в Украине общались
А теперь мне кто-то будет указывать на каком говорить с родственниками и друзьями. Официальный язык дело понятное, украинский.
Но чаты, дом
При том, что сами говорят на украинском или неграмотно или на суржике.
Образования ноль, а претензии огого
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Qwerty1999
Qwerty1999
7 сентября 2026, 11:21
#
TattiReuven
«Официальный язык дело понятное, украинский. Но чаты…»

Ваша принципиальность реально зашкаливает.
Школьный чат с учителем надо вести на государственном языке,
хоть в Болгарии хоть в Украине.

На каком языке вы общаетесь дома с мужем — всем пофиг, даже погибшей Фарион.
Когда и если у вас будут дети от мужа-болгарина — как-нибудь сообщите
на форуме — на каком языке общаетесь со школьными учителями в Болгарии.
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