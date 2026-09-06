Доллар может подойти к 45 грн: что будет давить на гривну на этой неделе

На валютном рынке Украины 7−12 сентября может сохраняться усиленное давление на гривну. Среди главных факторов — проблемы с портовой логистикой, расширение географии обстрелов, потери бизнеса, дефицит валютного рынка и рост спроса населения на валюту. Об этом говорится в недельном валютном прогнозе финансового аналитика Андрея Шевчишина.

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Давящее на гривну

По оценке аналитика негативный фон для валютного рынка усиливается.

Порты остаются заблокированными, потери бизнеса растут, а страхование военных рисков в необходимом объеме остается недофинансированным.

Дополнительно ожидания влияют риски, связанные с диверсиями в Европе, расширением географии российских обстрелов и отсутствием достаточно эффективного противодействия новым средствам воздушных атак.

Внешняя помощь под вопросом

Отдельным риском остается внешнее финансирование.

По прогнозу, МВФ может заморозить следующий транш для выполнения Украиной структурных «маяков». В то же время, ЕС может пересмотреть объемы обещанной поддержки из-за невыполнения обязательств.

На партнерское доверие также могут повлиять политические скандалы и расследование в высших эшелонах власти.

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НБУ остается главной опорой рынка

По словам аналитика, дефицит валютного рынка находится на максимумах и носит структурный характер.

К спросу на валюту более активно присоединилось население.

В таких условиях главной силой поддержки гривни остается Национальный банк. Рынок каждый день на открытии торгов закладывает более высокие уровни курса, но под давлением интервенций НБУ откатывается.

Если регулятор ослабляет интервенцию, курс быстро возвращается к росту.

Роль EUR/USD

На гривну также будет влиять динамика пары EUR/USD.

Рост евро к доллару на мировом рынке позволяет НБУ частично переводить давление с доллара на евро.

В то же время коррекция EUR/USD, напротив, подпитывает рост доллара к гривне.

Прогноз курса на 7−12 сентября

Ожидаемый диапазон на межбанке в неделю — 44,50−44,85 грн за доллар.

Аналитик советует следить за верхним пределом диапазона: его пробитие может открыть путь до 45 грн за доллар и выше.

Наличный доллар прогнозируется в пределах 44,75−45,25 грн.

Наличный евро будет зависеть от того, сможет ли EUR/USD удержать импульс выше 1,16 или пойдет в коррекцию до 1,145−1,15.

Пока базово евро выглядит как содержание в зоне 52−52,5 грн.