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5 сентября 2026, 14:00 Читати українською

МВФ подтвердил изменение политики Сальвадора в отношении биткоина

Сальвадор прекратил использовать государственные средства для накопления биткоина. Это подтвердил Международный валютный фонд в новом уведомлении о выполнении страной программы финансирования. По данным МВФ, после июня 2025 г. увеличение государственных запасов BTC происходило за счет частных пожертвований, а не бюджетных ресурсов.

Сальвадор прекратил использовать государственные средства для накопления биткоина.

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В то же время Фонд отмечает, что в дальнейшем не ожидает накопления биткоина сверх объема документально подтвержденных пожертвований. Таким образом страна фактически отказалась от практики регулярного пополнения криптовалютных резервов за счет государственных ресурсов.

Сколько биткоинов накопил Сальвадор

Сальвадор начал покупать биткоин в сентябре 2021 года, когда криптовалюта стала законным платежным средством в стране. В последующие годы власти регулярно объявляли о новых покупках.

К марту 2025 г. государственный резерв превысил 6102 BTC. Reuters сообщал, что очередная покупка одного биткоина тогда была сделана Национальным биткоин-офисом уже после заключения соглашения с МВФ.

Кроме покупки часть резерва формировалась благодаря майнингу. В 2021—2024 годах Сальвадор добыл около 474 BTC на геотермальной электростанции, используя энергию вулкана Текапа.

Читайте также: Сальвадор изменил закон о биткоине для соответствия требованиям МВФ


Как МВФ изменил биткоин-стратегию страны

Смена политики стала частью программы финансовой поддержки Сальвадора. В феврале 2025 года МВФ утвердил для страны 40-месячную программу на $1,4 млрд, поставив среди условий снижения рисков, связанных с биткоином.

В рамках договоренностей власти Сальвадора согласились ограничить участие государственного сектора в криптовалютном проекте. В частности, МВФ потребовал хранить государственные запасы биткоина без увеличения за счет государственных средств.

В январе 2025 г. парламент также изменил правила использования биткоина: его принятие частным сектором стало добровольным, а криптовалюту перестали принимать для уплаты налогов. Это стало одним из ключевых шагов навстречу требованиям МВФ.

Теперь Фонд подтвердил, что после июня 2025 года государственных денег на накопление биткоина не использовали. При этом сам криптовалютный резерв Сальвадора сохраняется, а прирост после этой даты власти объясняют частными пожертвованиями.

Источник: Минфин
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