Boring Company Илона Маска оценили в $20 млрд после нового раунда

Стартап Boring Company, основанный Илоном Маском для развития технологий строительства тоннелей, завершил новый раунд финансирования. По данным The Wall Street Journal, оценка компании после привлечения средств составляет около $20 млрд.

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В то же время, условия нового раунда оказались необычными для инвесторов. По информации издания, некоторые из них не только должны вложить средства, но и помогать компании расширять бизнес.

Инвесторов привлекают к поиску кадров и новых проектов

Boring Company предложила отдельным инвесторам помогать в поиске сотрудников для компании и устанавливать контакты с представителями власти в городах и регионах, где могут реализовываться новые тоннельные проекты.

Компания даже сообщала потенциальным инвесторам о конкретных вакансиях, которые необходимо закрыть. Если инвестор не сможет предложить соответствующих кандидатов, Boring Company, по данным источников WSJ, может получить право выкупить часть акций.

Илон Маск подтвердил информацию о требованиях к инвесторам, написав «Верно» в ответ на публикацию WSJ.

Boring Company расширяет сеть подземного транспорта

Boring Company отделилась от SpaceX в 2018 году. Стартап разрабатывает технологии, которые, по его утверждению, позволяют строить тоннели дешевле и быстрее по сравнению с традиционными методами.

Самым известным проектом компании стала подземная транспортная сеть Vegas Loop в Лас-Вегасе, соединяющая отдельные районы и объекты города. Boring Company также предлагала туннельные проекты для Балтимора, Чикаго и Лос-Анджелеса.

Сейчас компания работает, в частности, над новым кольцевым маршрутом в Нэшвилле, который планируют финансировать за частные средства.

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Активность Boring Company вписывается в более широкую стратегию Маска по развитию технологических проектов. Параллельно компании работают над искусственным интеллектом, автономным транспортом, космическими технологиями и другими направлениями. В частности, xAI развивает свои модели искусственного интеллекта, а Tesla делает ставку на автономное управление и робототехнику.

Таким образом, новая оценка Boring Company в $20 млрд свидетельствует о высоких ожиданиях инвесторов по масштабированию подземной транспортной инфраструктуры, несмотря на то, что компания фактически возлагает на часть своих инвесторов дополнительную роль в развитии бизнеса.