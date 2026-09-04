Нацкомиссия упростила местным общинам доступ к рынку капитала: что это даст

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку упростила процедуру выпуска облигаций внутренних местных ссуд и планирует усилить работу с общинами в этом направлении. Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии.

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Обновленные правила должны облегчить сообществу привлечение долгосрочного финансирования для инфраструктурных, жилых, восстановительных и других проектов. Кроме того, срок регистрации выпуска облигаций Комиссией сокращен до семи рабочих дней.

Таким образом, местные облигации могут стать для общин более практичной альтернативой финансированию только за счет местных бюджетов, государственной помощи, банковских кредитов и грантов.

Какие общины уже использовали облигации?

Местные облигации пока использовали относительно небольшое количество украинских городов. В 1995—2021 годах облигации внутренних местных ссуд выпускали 19 городов, а общий объем эмиссий составлял около 16,88 млрд грн. Около 90% этого объема пришлось на Киев, Харьков и Львов.

Среди крупнейших заемщиков был Киев, использовавший выпуски местных облигаций для финансирования бюджетных и инвестиционных нужд. Киевский городской совет осуществлял такие выпуски, в частности, в 2020 и 2021 годах.

В список городов, которые в разные годы привлекали средства через этот инструмент, также входили Львов, Харьков, Днепр, Одесса, Винница и другие города. В 2020 году выпуски облигаций проводили Киев, Львов и Харьков.

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Зачем общинам упрощают процедуру

Новые правила должны снизить практические барьеры для выхода общин на долговой рынок. Для Украины это особенно актуально на фоне масштабных потребностей в восстановлении инфраструктуры и привлечении инвестиций.

Идея Комиссии состоит в том, чтобы местные облигации стали не просто формально доступным финансовым инструментом, а реальным способом привлечения средств под конкретные объекты.