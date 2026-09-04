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4 сентября 2026, 16:00 Читати українською

США создали 162 тысяч рабочих мест в августе: что это значит для ФРС и рынков

Рынок труда США восстановился значительно сильнее прогноза. Экономика США в августе создала 162 тыс рабочих мест вне сельского хозяйства, свидетельствуют данные Министерства труда США. Результат оказался почти втрое выше ожиданий экономистов — около 53−56 тыс новых рабочих мест.

Рынок труда США восстановился значительно сильнее прогноза.

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Безработица при этом осталась на уровне 4,1%. Данные за июль были также пересмотрены: вместо падения занятости предварительная оценка теперь показывает рост количества рабочих мест.

Таким образом, августовский отчет свидетельствует, что американский рынок труда оказался более устойчивым, чем показывали слабые июльские данные.

Что это значит для ставки ФРС

Сильный отчет дает Федеральной резервной системе больше возможностей сосредоточиться на борьбе с инфляцией, не опасаясь резкого ухудшения ситуации с занятостью.

Для рынка это важный сигнал: если инфляция остается высокой, сильный рынок труда может позволить ФРС дольше удерживать высокие ставки или даже рассматривать их повышение.

В то же время окончательные ожидания решения ФРС в значительной степени будут зависеть от следующих данных по инфляции. Отчет CPI за август должен выйти 11 сентября.

Читайте: Биткоин впервые с мая превысил $82 000 на фоне прилива в ETF

Реакция финансовых рынков

Сильные данные по занятости могут поддерживать доллар и доходность американских гособлигаций, поскольку инвесторы пересматривают ожидания по поводу будущей политики ФРС.

Для золота и криптовалют такой сценарий менее благоприятен: более высокие ставки повышают альтернативную стоимость активов, не приносящих процентного дохода.

В то же время реакция биткоина может быть более сложной, поскольку на крипторынок влияют не только ожидания по ставке, но и спрос на ETF и общий аппетит инвесторов к риску.

Главный вывод из августовского отчета — американский рынок труда не демонстрирует резкого охлаждения, а значит, ФРС получает больше свободы в борьбе с инфляцией.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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