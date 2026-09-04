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4 сентября 2026, 15:26 Читати українською

Названы самые конкурентоспособные экономики мира: кто возглавил рейтинг IMD

Сингапур занял первое место в мировом рейтинге конкурентоспособности IMD World Competitiveness Ranking 2026. В рейтинге сравниваются 70 экономик по тому, насколько эффективно они создают условия для конкурентоспособности бизнеса и долгосрочного развития. В 2026 году к рейтингу впервые присоединился Вьетнам. Об этом говорится в данных Visual Capitalist.

Сингапур занял первое место в мировом рейтинге конкурентоспособности IMD World Competitiveness Ranking 2026.

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Кто вошел в лидеры

Сингапур получил максимальный нормализованный балл — 100.

Второе место занял Гонконг с результатом 95,6 балла, третье — Швейцария с 95,3 балла.

На четвертой позиции оказался Тайвань. Далее следуют Дания, Ирландия и ОАЭ, имеющие по 94,1 балла.

Сингапур также стал единственной экономикой, вошедшей в пятерку лучших по всем четырем факторам конкурентоспособности.

Почему Сингапур стал первым

Одним из факторов лидерства Сингапура явилось улучшение показателя эффективности бизнеса.

По этому критерию страна поднялась во главу угла в 2026 году, что помогло ей вернуть общую лидерскую позицию и опередить Швейцарию.

Как составляют рейтинг

Методология IMD охватывает 341 критерий, сгруппированных в 20 подфакторов и четыре основные составляющие:

  • экономические показатели;
  • эффективность правительства;
  • эффективность бизнеса;
  • инфраструктура.

Две трети итогового рейтинга формируются на основе фактических данных, еще одна треть по результатам опроса руководителей бизнеса.

Почему размер экономики не гарантирует лидерство

Рейтинг IMD показывает, что размер экономики не тождественен конкурентоспособности.

К примеру, США остаются крупнейшей экономикой мира, но в рейтинге IMD за 2026 год занимают 10-е место.

В центре оценки не только масштабы экономики, но и условия, в которых работает бизнес: качество институтов, инфраструктуры, государственного управления, доступность талантов и предсказуемость правил.

Почему лидируют Европа и Азия

Европейские и азиатские экономики занимают девять из первых десяти позиций рейтинга.

Многие страны-лидеры объединяют производительный бизнес, развитую инфраструктуру, квалифицированную рабочую силу и институции, которые делают инвестиции и торговлю более предсказуемыми.

В отчете IMD за 2026 год отдельно отмечается роль институционального доверия и верховенства права.

Предполагаемые правила, юридически защищенные контракты и эффективная работа правительства помогают бизнесу планировать долгосрочные инвестиции даже в условиях геополитической неопределенности.

Что это значит

Рейтинг IMD показывает, что конкурентоспособность зависит не только от размера экономики или объема ВВП.

Решающее значение имеют качество государственного управления, эффективность бизнес-среды, инфраструктура, инновации и доверие к институциям.

Именно поэтому среди лидеров рейтинга — как небольшие, но высокоэффективные экономики типа Сингапура и Швейцарии, так и крупные рынки с развитой бизнес-средой, в том числе США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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