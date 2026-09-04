НБУ оштрафовал iPay на 16,5 млн грн

Национальный банк Украины 2 сентября применил к ООО «Универсальные платежные решения», работающему под брендом iPay, штраф в размере 16,51 млн грн за нарушение требований законодательства о платежных услугах. Об этом говорится на сайте регулятора .

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Почему оштрафовали

Компанию оштрафовали за ненадлежащий контроль качества и достаточности информации, сопровождающей платежные операции, которые были обнаружены по результатам осуществления безвыездного надзора.

ООО «УПР» обязано уплатить штраф в течение пяти рабочих дней.

Компании вынесли дополнительно письменную оговорку за ряд других нарушений — также и относительно системы управления и требований к авторизации платежных услуг.

Напомним

ООО «Универсальные платежные решения» (УПР) — украинское небанковское платежное учреждение, предоставляющее услуги по переводу средств без открытия счета.