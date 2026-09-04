Национальный банк Украины 2 сентября применил к ООО «Универсальные платежные решения», работающему под брендом iPay, штраф в размере 16,51 млн грн за нарушение требований законодательства о платежных услугах. Об этом говорится на сайте регулятора.
НБУ оштрафовал iPay на 16,5 млн грн
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Почему оштрафовали
Компанию оштрафовали за ненадлежащий контроль качества и достаточности информации, сопровождающей платежные операции, которые были обнаружены по результатам осуществления безвыездного надзора.
ООО «УПР» обязано уплатить штраф в течение пяти рабочих дней.
Компании вынесли дополнительно письменную оговорку за ряд других нарушений — также и относительно системы управления и требований к авторизации платежных услуг.
Напомним
ООО «Универсальные платежные решения» (УПР) — украинское небанковское платежное учреждение, предоставляющее услуги по переводу средств без открытия счета.
Источник: Минфин
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