Биткоин впервые с мая превысил $82 000 на фоне прилива в ETF

4 сентября биткоин впервые с мая этого года превысил отметку в $82 000. На момент написания новости криптовалюта подорожала на 4,4%.

Более широкий крипторинок также продемонстрировал рост: его капитализация увеличилась на 3,6% — до $2,72 трлн, по данным CoinMarketCap.



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Приток в биткоин-ETF стал самым большим с января

Как отмечает Cointelegraph, накануне, в четверг, приток средств в биткоин-ETF составил $731 млн. Это самый высокий показатель с января.

Для сравнения, в среду инвесторы направили в такие фонды $101,2 млн.

Рост притока средств произошел на фоне возврата биткоина до уровня $80 000. В начале недели криптовалюта торговалась примерно в диапазоне от $76 000 до $81 000.

Наибольший объем средств в четверг привлек iShares Bitcoin Trust (IBIT) компании BlackRock — крупнейший в США спотовый биткоин-ETF. Приток в фонд составил $454 млн, или около 62% от общего объема средств, привлеченных биткоин-ETF.



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Аналитики остаются осторожными

Несмотря на резкое увеличение притока капитала в ETF и рост цены биткоина, аналитики, в частности, CryptoQuant, пока не спешат называть движение началом устойчивого бычьего ралли.

Эксперты обращают внимание на ослабление спотового спроса и активное закрытие коротких позиций.

В то же время, уровень $83 000 может стать важным ориентиром для дальнейшего движения рынка. Его уверенное преодоление аналитики рассматривают как ключевой сигнал в пользу продолжения бычьего тренда.