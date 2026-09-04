Нефть по $96 и ставки ЕЦБ: что давит на европейские акции

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 сентября 2026, 13:33 Читати українською

Нефть по $96 и ставки ЕЦБ: что давит на европейские акции

Европейские фондовые рынки 4 сентября продолжили снижение в преддверии важного отчета о занятости в США. Дополнительным фактором давления на рынки стали высокие цены на нефть, усиливающие инфляционные риски для европейской экономики.

Европейские фондовые рынки 4 сентября продолжили снижение в преддверии важного отчета о занятости в США.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Как сообщает Reuters, по состоянию на утро общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,2%. Немецкий DAX потерял 0,1%, британский FTSE 100 — 0,2%, а французский CAC 40 — 0,2%.

Почему европейские акции дешевеют

Одним из главных факторов для инвесторов сейчас ситуация на нефтяном рынке. Цена Brent держится вблизи $96 за баррель, а по итогам недели нефть может показать самый большой рост с середины июля.

Для Европы это особенно важно из-за значительной зависимости экономики от импорта энергоносителей. Более дорогая нефть повышает расходы компаний и потребителей и одновременно создает дополнительное давление на инфляцию.

Именно поэтому возрастает риск, что Европейскому центральному банку придется дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику или снова повысить ставки.

JPMorgan и BNP Paribas прогнозируют повышение ставки ЕЦБ на 25 базовых пунктов в декабре. По их мнению, удорожание энергоносителей усугубляет аргументы в пользу дальнейшего усиления монетарной политики.

Более высокие ставки обычно оказывают давление на фондовый рынок, поскольку повышают стоимость кредитования для компаний и уменьшают привлекательность рисковых активов. Именно ожидание новых шагов ЕЦБ заставляет инвесторов более осторожно относиться к европейским акциям.

Дополнительную неопределенность создают и данные из США. Инвесторы ожидали публикацию августовского отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе, который может повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы.

Volkswagen резко подорожал на фоне реструктуризации

На фоне общего понижения европейского рынка акции Volkswagen продемонстрировали противоположную динамику.

В пятницу они выросли на 5,7%, став лидером DAX. Причиной стало решение наблюдательного совета автоконцерна по масштабной реструктуризации.

Договоренность позволила избежать дальнейшей эскалации конфликта между компанией, профсоюзами и акционером из Нижней Саксонии. Новый план трансформации инвесторы восприняли как шаг к стабилизации ситуации у крупнейшего автопроизводителя Европы.

На этом фоне общеевропейский индекс автомобильного сектора подскочил на 4,3%.

Впрочем, проблемы Volkswagen никуда не исчезли. Компания одновременно сталкивается с американскими импортными тарифами, стагнацией европейского автомобильного рынка и усилением конкуренции со стороны китайских производителей .

Эти факторы уже негативно повлияли на прибыльность концерна и его котировки. Даже после пятничного роста акции Volkswagen с начала года остаются более чем на 20% ниже .

Читайте также: Volkswagen может закрыть четыре завода в Германии до 2034 года

Аналитики считают реструктуризацию положительным сигналом, но для устойчивого возобновления акций компании понадобятся не только договоренности по реформам, но и улучшение финансовых показателей и конкурентных позиций.

Таким образом, европейский рынок сейчас оказался под двойным давлением: дорогая нефть повышает инфляционные риски, что увеличивает вероятность более жесткой политики ЕЦБ. В то же время, отдельные компании, как Volkswagen, могут расти благодаря собственным корпоративным решениям, даже когда общий рынок движется вниз.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами