Нефть по $96 и ставки ЕЦБ: что давит на европейские акции

Европейские фондовые рынки 4 сентября продолжили снижение в преддверии важного отчета о занятости в США. Дополнительным фактором давления на рынки стали высокие цены на нефть, усиливающие инфляционные риски для европейской экономики.

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Как сообщает Reuters, по состоянию на утро общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,2%. Немецкий DAX потерял 0,1%, британский FTSE 100 — 0,2%, а французский CAC 40 — 0,2%.

Почему европейские акции дешевеют

Одним из главных факторов для инвесторов сейчас ситуация на нефтяном рынке. Цена Brent держится вблизи $96 за баррель, а по итогам недели нефть может показать самый большой рост с середины июля.

Для Европы это особенно важно из-за значительной зависимости экономики от импорта энергоносителей. Более дорогая нефть повышает расходы компаний и потребителей и одновременно создает дополнительное давление на инфляцию.

Именно поэтому возрастает риск, что Европейскому центральному банку придется дольше сохранять жесткую денежно-кредитную политику или снова повысить ставки.

JPMorgan и BNP Paribas прогнозируют повышение ставки ЕЦБ на 25 базовых пунктов в декабре. По их мнению, удорожание энергоносителей усугубляет аргументы в пользу дальнейшего усиления монетарной политики.

Более высокие ставки обычно оказывают давление на фондовый рынок, поскольку повышают стоимость кредитования для компаний и уменьшают привлекательность рисковых активов. Именно ожидание новых шагов ЕЦБ заставляет инвесторов более осторожно относиться к европейским акциям.

Дополнительную неопределенность создают и данные из США. Инвесторы ожидали публикацию августовского отчета о занятости в несельскохозяйственном секторе, который может повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы.

Volkswagen резко подорожал на фоне реструктуризации

На фоне общего понижения европейского рынка акции Volkswagen продемонстрировали противоположную динамику.

В пятницу они выросли на 5,7%, став лидером DAX. Причиной стало решение наблюдательного совета автоконцерна по масштабной реструктуризации.

Договоренность позволила избежать дальнейшей эскалации конфликта между компанией, профсоюзами и акционером из Нижней Саксонии. Новый план трансформации инвесторы восприняли как шаг к стабилизации ситуации у крупнейшего автопроизводителя Европы.

На этом фоне общеевропейский индекс автомобильного сектора подскочил на 4,3%.

Впрочем, проблемы Volkswagen никуда не исчезли. Компания одновременно сталкивается с американскими импортными тарифами, стагнацией европейского автомобильного рынка и усилением конкуренции со стороны китайских производителей .

Эти факторы уже негативно повлияли на прибыльность концерна и его котировки. Даже после пятничного роста акции Volkswagen с начала года остаются более чем на 20% ниже .

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Аналитики считают реструктуризацию положительным сигналом, но для устойчивого возобновления акций компании понадобятся не только договоренности по реформам, но и улучшение финансовых показателей и конкурентных позиций.

Таким образом, европейский рынок сейчас оказался под двойным давлением: дорогая нефть повышает инфляционные риски, что увеличивает вероятность более жесткой политики ЕЦБ. В то же время, отдельные компании, как Volkswagen, могут расти благодаря собственным корпоративным решениям, даже когда общий рынок движется вниз.