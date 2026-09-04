Правительство Венгрии планирует ввести налог на активы, превышающие 1 млрд форинтов (около $3,1 млн). Об этом заявил министр Кабинета министров Балинт Руфф в видеоинтервью Telex .
В Венгрии хотят ввести новый «налог на богатство»
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Что известно о налоге
«Налог на богатство станет важным событием. Положение было готово уже давно, и оно будет вводить налог на богатство для доходов и активов, превышающих 1 млрд форинтов», — сказал Руфф, которого цитирует Bloomberg.
Детали о новом налоге он не привел.
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Напомним
В июне премьер Венгрии Петер Мадяр заявлял, что налог на богатство может приносить в бюджет от 300 до 600 млрд форинтов ежегодно и его хотят ввести с 2027 года.
Источник: Минфин
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