Спрос на коммерческие автомобили в Украине сократился после июльского роста

В августе украинский рынок новых коммерческих автомобилей — грузовых и специальных — пополнился 1050 машинами. Об этом сообщает «Укравтопром».

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Как изменился объем продаж

По сравнению с июлем объем продаж сократился на 20%. В то же время, в годовом измерении ситуация остается положительной: в августе спрос на новые коммерческие автомобили был на 12% выше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Всего с начала 2026 года украинский автопарк получил 8626 новых грузовых и специальных автомобилей. Это на 14% больше, чем за январь-август прошлого года.

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Таким образом, несмотря на августовское снижение продаж, по итогам восьми месяцев рынок новых коммерческих автомобилей в Украине продолжает демонстрировать рост.