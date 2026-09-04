OLX показал, как изменилось предложение однокомнатных квартир за год

OLX Недвижимость проанализировали, как за год изменилось предложение однокомнатных квартир в городах Украины — на вторичном рынке продаж и в сегменте долгосрочной аренды. В большинстве проанализированных городов количество объявлений сократилось в обоих сегментах, сравнивая июль 2026 года с июлем 2025 года.

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Продажа однокомнатных квартир

Среди проанализированных городов Черновцы стали единственным городом, где количество объявлений о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке за год выросло. В июле 2026 года на платформе таких предложений было на 5% больше, чем годом ранее.

Во всех других городах количество объявлений сократилось. Больше всего — в Тернополе, на 42%. В Хмельницком и Черкассах падение составляло по 41% в обоих городах. На 35% меньше предложений зафиксировано сразу в трех городах: Виннице, Ровно и Ужгороде. Далее следуют Житомир -34%, Запорожье -33%, Кропивницкий -31%, Сумы -29%.

В Днепре и Херсоне количество предложений уменьшилось на 28%. В Николаеве падение составило 24%. Также, по состоянию на июль 2026 года, на 18% сократилось количество объявлений во Львове, Киеве и Чернигове. В Луцке предложение уменьшилось на 14%, в Полтаве — на 10%, в Ивано-Франковске — на 7%, в Харькове — на 4%.

Наименьшее сокращение среди городов с отрицательной динамикой зафиксировано в Одессе — на 2% по количеству объявлений о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке.

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Предложение однокомнатных квартир на вторичном рынке за год сократилось почти во всех проанализированных городах, однако масштабы падения существенно отличаются — от 2% в Одессе до 40% в Тернополе, Хмельницком и Черкассах.

Долгосрочная аренда

По данным OLX Недвижимость, на рынке долгосрочной аренды ситуация несколько отличается. Если в сегменте продаж положительная динамика зафиксирована только в одном городе, то количество объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир за год выросло сразу в пяти городах.

Больше всего — в Луцке, на 23%. В Черновцах количество объявлений увеличилось на 10%, в Киеве — на 6%, в Виннице — на 4%, а в Ивано-Франковске — на 3%.

В других проанализированных городах предложение сократилось. Самое заметное — в Хмельницком, на 48%. В Ужгороде количество предложений уменьшилось на 43%, в Ровно — на 34%, в Житомире — на 33%, в Запорожье — на 31%.

В Харькове и Кропивницком падение составило по 29% в обоих городах. В Николаеве предложение сократилось на 28%. На 26% меньше объявлений зафиксировано в Черкассах и Днепре. В Сумах количество объявлений уменьшилось на 24%, в Тернополе — на 18%, во Львове — на 15%.

Менее заметное сокращение произошло в Чернигове — на 11%, Херсоне — на 8%, Полтаве — на 4%, Одессе — на 3%.

Продажа и аренда

В большинстве проанализированных городов динамика предложения на вторичном рынке и долгосрочной аренде совпадает: количество и квартир на продажу, и объектов для аренды за год сократилось.

Особенно близкие показатели наблюдаются в нескольких городах. В Ровно количество однокомнатных квартир на продажу уменьшилось на 35%, а в аренде — на 34%. В Житомире это -34% и -33%, в Запорожье -33% и -31%, в Кропивницком -31% и -29%.

Похожая тенденция наблюдается в Хмельницком, где предложение на продажу сократилось на 41%, а в аренде — на 48%, и в Ужгороде — на 35% и 43% соответственно. В Днепре показатели уменьшились на 28% и 26%, во Львове — на 18% и 15%.

В то же время в части городов два сегмента двигаются в противоположных направлениях. В Киеве количество однокомнатных квартир на продажу сократилось на 18%, тогда как предложение долгосрочной аренды выросло на 6%. В Виннице это -35% против +4%, в Луцке -14% против +23%, а в Ивано-Франковске -7% против +3%.

Отдельно отличаются Черновцы — единственный среди проанализированных городов, где предложение выросло в обоих сегментах: на 5% на вторичном рынке и на 10% в долгосрочной аренде.

В Одессе же оба сегмента за год изменились минимально: количество однокомнатных квартир на продажу сократилось на 2%, а в долгосрочной аренде — на 3%.