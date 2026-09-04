OLX показал, как изменилось предложение однокомнатных квартир за год

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 сентября 2026, 13:15 Читати українською

OLX показал, как изменилось предложение однокомнатных квартир за год

OLX Недвижимость проанализировали, как за год изменилось предложение однокомнатных квартир в городах Украины — на вторичном рынке продаж и в сегменте долгосрочной аренды. В большинстве проанализированных городов количество объявлений сократилось в обоих сегментах, сравнивая июль 2026 года с июлем 2025 года.

OLX Недвижимость проанализировали, как за год изменилось предложение однокомнатных квартир в городах Украины — на вторичном рынке продаж и в сегменте долгосрочной аренды.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Продажа однокомнатных квартир

Среди проанализированных городов Черновцы стали единственным городом, где количество объявлений о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке за год выросло. В июле 2026 года на платформе таких предложений было на 5% больше, чем годом ранее.

Во всех других городах количество объявлений сократилось. Больше всего — в Тернополе, на 42%. В Хмельницком и Черкассах падение составляло по 41% в обоих городах. На 35% меньше предложений зафиксировано сразу в трех городах: Виннице, Ровно и Ужгороде. Далее следуют Житомир -34%, Запорожье -33%, Кропивницкий -31%, Сумы -29%.

В Днепре и Херсоне количество предложений уменьшилось на 28%. В Николаеве падение составило 24%. Также, по состоянию на июль 2026 года, на 18% сократилось количество объявлений во Львове, Киеве и Чернигове. В Луцке предложение уменьшилось на 14%, в Полтаве — на 10%, в Ивано-Франковске — на 7%, в Харькове — на 4%.

Наименьшее сокращение среди городов с отрицательной динамикой зафиксировано в Одессе — на 2% по количеству объявлений о продаже однокомнатных квартир на вторичном рынке.

Читайте также: Квартира в новостройке: каким должен быть паркинг и можно ли взыскать с застройщика деньги за нарушение

Предложение однокомнатных квартир на вторичном рынке за год сократилось почти во всех проанализированных городах, однако масштабы падения существенно отличаются — от 2% в Одессе до 40% в Тернополе, Хмельницком и Черкассах.

Долгосрочная аренда

По данным OLX Недвижимость, на рынке долгосрочной аренды ситуация несколько отличается. Если в сегменте продаж положительная динамика зафиксирована только в одном городе, то количество объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир за год выросло сразу в пяти городах.

Больше всего — в Луцке, на 23%. В Черновцах количество объявлений увеличилось на 10%, в Киеве — на 6%, в Виннице — на 4%, а в Ивано-Франковске — на 3%.

В других проанализированных городах предложение сократилось. Самое заметное — в Хмельницком, на 48%. В Ужгороде количество предложений уменьшилось на 43%, в Ровно — на 34%, в Житомире — на 33%, в Запорожье — на 31%.

В Харькове и Кропивницком падение составило по 29% в обоих городах. В Николаеве предложение сократилось на 28%. На 26% меньше объявлений зафиксировано в Черкассах и Днепре. В Сумах количество объявлений уменьшилось на 24%, в Тернополе — на 18%, во Львове — на 15%.

Менее заметное сокращение произошло в Чернигове — на 11%, Херсоне — на 8%, Полтаве — на 4%, Одессе — на 3%.

Продажа и аренда

В большинстве проанализированных городов динамика предложения на вторичном рынке и долгосрочной аренде совпадает: количество и квартир на продажу, и объектов для аренды за год сократилось.

Особенно близкие показатели наблюдаются в нескольких городах. В Ровно количество однокомнатных квартир на продажу уменьшилось на 35%, а в аренде — на 34%. В Житомире это -34% и -33%, в Запорожье -33% и -31%, в Кропивницком -31% и -29%.

Похожая тенденция наблюдается в Хмельницком, где предложение на продажу сократилось на 41%, а в аренде — на 48%, и в Ужгороде — на 35% и 43% соответственно. В Днепре показатели уменьшились на 28% и 26%, во Львове — на 18% и 15%.

В то же время в части городов два сегмента двигаются в противоположных направлениях. В Киеве количество однокомнатных квартир на продажу сократилось на 18%, тогда как предложение долгосрочной аренды выросло на 6%. В Виннице это -35% против +4%, в Луцке -14% против +23%, а в Ивано-Франковске -7% против +3%.

Отдельно отличаются Черновцы — единственный среди проанализированных городов, где предложение выросло в обоих сегментах: на 5% на вторичном рынке и на 10% в долгосрочной аренде.

В Одессе же оба сегмента за год изменились минимально: количество однокомнатных квартир на продажу сократилось на 2%, а в долгосрочной аренде — на 3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает And Tim и 28 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами